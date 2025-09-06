Santa Fe suma 30 vehículos para la flamante Guardia Provincial
Se adjudicó por decreto la compra de los rodados para la fuerza que reemplaza la ex Policía de Seguridad Vial. El presupuesto asciende a $1.350.000.000. Los alcances de la nueva organización de seguridad.
A principios de junio El Litoral dio cuenta de una reorganización dentro del ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe con la creación de la “Guardia Provincial” puesta en funciones en reemplazo de la anterior Dirección General de Policía de Seguridad Vial (DGPSV).
Esta flamante fuerza tuvo novedades en la semana que pasó. El gobierno santafesino, a través del decreto 1993/2025 con fecha del 4 de septiembre, adjudicó la compra de 30 vehículos del tipo furgón.
Del decreto se desprende que el presupuesto para esta compra asciende a $1.350.000.000 y la compulsa licitatoria se realizó entre tres empresas: UTE EN FORMACIÓN AVENUE S.A. – CHEVENT S.A.; 2- NATION S.A.; y 3- ALBERTO J. MACUA S.A; siendo ésta última la que presentó la oferta más conveniente.
Una de las tareas de la fuerza es colaborar con la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Características
De acuerdo al documento oficial, que lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía y Seguridad, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, respectivamente; la provincia adquiere 30 vehículos 0km., “tipo furgón utilitario con una puerta lateral corrediza y puertas traseras batientes asimétricas”.
“Marca Renault, modelo Express 2A 1.6N, origen Nacional, identificable, equipado para patrullaje; y demás especificaciones y detalles técnicos previstos en el PByCP y, Anexos, y presupuesto del oferente”, detalla el decreto.
1) Patrullar y vigilar las rutas, caminos, pasos estratégicos, zonas limítrofes y corredores viales críticos de la provincia, establecer retenes y puntos de control en los accesos al territorio provincial y dentro del mismo, inspeccionar y requisar vehículos, cargas, efectos transportados y transporte de pasajeros, identificar y requisar personas.
2) Colaborar en la búsqueda y captura de prófugos, en la búsqueda de personas desaparecidas o con solicitud de paradero y en alertas o búsquedas de alcance nacional o interprovincial.
3) Coordinar su acción con otras dependencias policiales y con Fuerzas Federales o de otras provincias, mediante operativos o despliegues conjuntos en zonas fronterizas o en corredores críticos.
4) Colaborar en la prevención, detección e investigación de delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas, y otros delitos federales o de alcance interjurisdiccional.
En momentos de emergencia, la policía se despliega para controlar y coordinar el tráfico.
5) Colaborar en la prevención, detección e investigación del delito rural, controlar y detectar el transporte ilegal de ganado y maquinarias en corredores viales, caminos secundarios y zonas periurbanas.
6) Colaborar con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, prestándole el auxilio de la fuerza pública en operativos de control o en situaciones de tránsito masivo.
7) Fortalecer los dispositivos de seguridad pública en situaciones de crisis o alteración del orden, coordinando su actuación con los demás elementos policiales.
8) Toda otra que, siendo afín a su naturaleza y perfil funcional, le asigne la superioridad.
