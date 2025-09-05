Subasta de Aprad en septiembre: ya se anotaron interesados de 16 provincias
Santa Fe es el distrito que más inscriptos aportó. Le siguen Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, en ese orden. Entre los lotes a subastar se encuentran vehículos, inmuebles, joyas y hasta electrodomésticos.
La de este mes será la subasta más importante hasta la fecha.
A días del cierre de la inscripción para los interesados en asistir al próximo remate de bienes secuestrados al delito, los anotados ya alcanzan niveles de las subastas que más participación lograron en lo que va de la historia de la Aprad ( Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales).
Según confirmó a El Litoral el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, los inscriptos ya superan los 1.500, y provienen de 16 provincias argentinas. El funcionario sostuvo que Santa Fe es el distrito que más interesados ha aportado; los inscriptos provienen de más de 70 localidades diferentes de la provincia.
Le siguen en orden descendente la provincia de Entre Ríos con 75 anotados, Buenos Aires con 58 y Córdoba con 50. El cierre de inscripción opera el próximo 9 de septiembre.
Será la subasta más importante en términos de volumen desde que funciona la Agencia.
Figueroa Escauriza confirmó a El Litoral que los inscriptos ya superan los 1.500. Foto: Guillermo Di Salvatore
El evento
La subasta se realizará el próximo 18 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, en las instalaciones de la Estación Belgrano. Contará con 159 lotes, entre vehículos, inmuebles, joyas y otros bienes. La inscripción es de carácter obligatorio a través del sitio oficial
Para Escauriza, el número de inscriptos "demuestra el nivel de confianza que despiertan los mecanismos de transparencia aplicados por el Gobierno Provincial para transformar bienes decomisados al delito en oportunidades reales para los ciudadanos".
Explicó que "todos los bienes se ofrecen con una referencia de entre un 30 % y un 50 % del valor de mercado, lo que representa una oportunidad para quienes buscan adquirir vehículos, inmuebles u otros artículos".
La subasta se realizará en las instalaciones de la Estación Belgrano
En el caso de los vehículos, se entregan con nuevas chapas patentes y libres de antecedentes registrales; mientras que, en el caso de las propiedades, se les abre una nueva matrícula de folio real electrónico, sin vínculo alguno con sus anteriores titulares.
Sobre el particular, sostuvo que "desde el Gobierno intentamos dar la mayor seguridad para que los ciudadanos participen".
Y afirmó: "Somos la única provincia de la Argentina que tiene este mecanismo que le quita los bienes a los delincuentes y los subasta, pero no dejamos de ser conscientes que atrás de cada bien subastado, hay un delincuente al que se lo quitamos; por eso tiene que haber mucha seguridad para quien participa de estas subastas".
Al respecto, recordó que "a los vehículos subastados se les cambia la patente y, en términos registrales, nacen como un vehículo 0 km, al igual que los inmuebles, que tienen nueva matrícula: de todos los bienes que ya rematamos nunca hemos tenido ningún inconveniente".
La Aprad es la entidad del Gobierno Provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc.
En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.