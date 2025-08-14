Se creó la Oficina de Bienes Recuperados de la Nación: cómo funciona

Este jueves se confirmó la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia de la Nación.
Fue a través del Decreto 582/2025 con firmas del presidente Milei y el ministro Cúneo Libarona.
Esta entidad será la Autoridad de Aplicación del Régimen de Conservación, Administración y Disposición de Bienes provenientes de actividades ilícitas. Su objetivo es mejorar la gestión de bienes cautelados y recuperados en procesos penales, promoviendo una administración más eficiente y transparente.
Su publicación se dio este 14 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial mediante el Decreto 582/2025, el cual cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
“La Oficina busca fortalecer la política criminal del Estado Nacional en la recuperación patrimonial, impactando directamente en la lucha contra el delito y la prevención de actividades criminales. Además, se establece que el Director Ejecutivo de la Oficina deberá tener experiencia en gestión pública y administración patrimonial”, indican desde el gobierno y agregan: “Este decreto deroga el anterior Decreto 826/2011, buscando optimizar la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos en la recuperación de activos ilícitos”.
Aún no se determinó quién será el Director Ejecutivo del espacio, aclarando que el mismo será designado y removido por el Poder Ejecutivo. Tendrá rango y jerarquía de subsecretario.
“Para el ejercicio de las funciones del cargo de Director Ejecutivo se requiere contar con nacionalidad argentina, título universitario en Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Administración o disciplinas afines, así como acreditar experiencia en funciones vinculadas a la gestión pública, administración patrimonial o coordinación interinstitucional, con preferencia en ámbitos relacionados con procesos judiciales o patrimoniales”, se detalla sobre las condiciones de la persona que estará a cargo.
Entre las actividades que deberá realizar la Oficina de Bienes Recuperados, se destacó la identificación, registro, inventariado, valuación, custodia, conservación y administración de todos los recursos que fueran incautados en el marco de una causa penal federal. La entrega de los mismos deberá ser coordinada con el Poder Judicial.
La entidad colaborará con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para llevar a cabo los procesos de enajenación o concesión para que los bienes puedan ser explotados comercialmente. Además, otorgarán permisos de uso precario y gratuito, que fueran aprobados por el consejo.
Incluso, estará a cargo del desarrollo de un informe detallado de gestión, en donde se precise los bienes cautelados y recuperados durante determinado período. El mismo deberá ser presentado tanto al Ministerio de Justicia, como al Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional.
De esta forma, el director ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados no solo deberá representar al organismo ante el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, sino que deberá proponer el reglamento interno de funcionamiento. El mismo será evaluado y aprobado por el Ministerio de Justicia.
