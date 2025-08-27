Nuevo remate de bienes decomisados a bandas criminales por parte del gobierno provincial, con récord de lotes
El valor total base de los muebles e inmuebles es de 480 millones de pesos. Se realizará en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, el próximo 18 de septiembre. Por primera vez se subastarán hasta electrodomésticos.
Se rematarán 159 lotes, compuesto por más de 120 vehículos, 3 lotes de joyas, 4 celulares, un motor de lancha y materiales para la construcción.
La provincia prepara un nuevo remate de bienes incautados al delito. Será el cuarto en lo que va de la gestión del actual gobernador Maximiliano Pullaro, y el más grande desde que se creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Se realizará el próximo 18 de septiembre en las instalaciones de la Estación Belgrano de esta ciudad.
Este miércoles, en conferencia de prensa, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, dio detalles acerca de los 159 lotes que se subastarán. Están compuesto por más de 120 vehículos, 3 lotes de joyas, 4 celulares, un motor de lancha y materiales para la construcción. La inscripción se podrá realizar en la web del Gobierno Provincial hasta el 9 de septiembre.
La nueva subasta tendrá lugar el 18 de septiembre en la Estación Belgrano. Créditos: Luis Cetraro
El funcionario recordó que el objetivo de este tipo de subastas es "debilitar económicamente a las bandas criminales" que operan en la provincia. Precisó que la inscripción previa es "obligatoria", porque ello permite realizar un entrecruzamiento de datos a fin de determinar si entre los interesados se encuentran personas que hayan estado involucradas en hechos delictivos o en las mismas bandas a las que se les secuestraron los bienes. "Hemos observado esto en varias situaciones durante subastas anteriores; por eso ponemos especial hincapié en ello", planteó.
Contexto
"Desde que arrancamos el gobierno intentamos controlar la cárcel y las calles; a nosotros nos toca quitarles el dinero a las bandas y organizaciones narcocriminales", planteó. Y aseveró que desde la gestión "se intenta dar la mayor seguridad posible para quienes decidan participar porque entendemos que detrás de cada bien hay un delincuente a quien ese bien le fue quitado", sostuvo. "Por eso, quien participa tiene que tener la seguridad de que nace un nuevo bien registrable cuando se trata de un rodado o automóvil; al igual que cuando se trata de un inmueble", mencionó,
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
La subasta, además de ser la más importante en términos de volumen de las realizadas hasta aquí, presenta otras particularidades como ser la primera que remata electrodomésticos.
También son de la partida 62 vehículos automotores (3 pickup, 56 motocicletas y un cuatriciclo), tres lotes de joyas, un lote de materiales de construcción, 24 celulares cerrados en caja, cuatro inmuebles, entre los que se cuentan terrenos en la ciudad de Roldán y una vivienda en Funes.
En total, el valor base estimado es de 480 millones de pesos. "Esas son las bases sobre las que se comenzará a pujar – explicó el funcionario- y equivale a lo que se recaudó de manera total en la última subasta".
El lote más caro, según detalló, es el inmueble de Funes, valuado en 50 millones de pesos en tanto que el más barato es un celular de 25 mil pesos.
Los vehículos tendrán precios accesibles que no superarán el millón de pesos. A través de las subastas realizadas, se llevan recaudados más de 2.300 mil pesos que se utilizan para financiar el funcionamiento de la Agencia y para asistir a las familias de las víctimas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.