Será el más grande en la historia de la APRAD

Nuevo remate de bienes decomisados a bandas criminales por parte del gobierno provincial, con récord de lotes

El valor total base de los muebles e inmuebles es de 480 millones de pesos. Se realizará en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, el próximo 18 de septiembre. Por primera vez se subastarán hasta electrodomésticos.