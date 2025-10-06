20 años de impunidad: El crimen de María Florencia Morello se sella con la "pérdida" de pruebas genéticas

El dolor y la exigencia de justicia volvieron a tomar la voz en Calchaquí. A veinte años exactos del fallecimiento de María Florencia Morello, sus familiares la recordaron con una misa en la Parroquia San Luis Gonzaga, bajo la consigna Ni Una Menos.
La joven de Calchaquí fue violada y asesinada en la capital provincial en 2005. Dos décadas después, su caso no solo sigue sin esclarecerse, sino que la familia denuncia la "pérdida" de pruebas genéticas cruciales, un hecho que sella la impunidad.
"A 20 años de su partida, elevamos nuestra fe en su memoria y seguimos reclamando justicia", expresaron sus seres cercanos. Sin embargo, la conmemoración se tiñó de una denuncia aún más grave: la impunidad del caso se agrava por la "pérdida" de pruebas genéticas fundamentales para su resolución.
En diálogo con este medio, la familia no solo recordó el aniversario del femicidio (la joven falleció el 6 de octubre de 2005), sino que apuntó contra el sistema judicial. "La noticia no solo es la impunidad del mismo, sino que las pruebas genéticas importantes para su resolución y comprobación ‘se perdieron’, y nadie nos comunicó eso hasta ahora", lamentaron.
La propia familia, a través de una página que mantienen con otros familiares de víctimas de femicidios de Calchaquí, compartió un video en el que señalan "la impunidad, la injusticia y el mal manejo de los ‘trabajadores de la ley’".
María Florencia Morello tenía 21 años, era originaria de Calchaquí y se había mudado a Santa Fe para estudiar. Trabajaba como moza y era voluntaria en una asociación de jóvenes con adicciones.
La madrugada del 1 de octubre de 2005, su vida fue truncada por un ataque de violencia extrema. Salió de su casa, en calle Doctor Zavalla al 2800, rumbo a su trabajo. Fue hallada poco después en el palier de un edificio de calle Irigoyen Freyre al 3000, agonizante.
La escena era de una saña inusitada: fue encontrada "brutalmente golpeada y violada", con un brazo roto, la pelvis fracturada y uno de sus ojos destrozado. Llevaba una camisa ensangrentada y sin botones, arrancados durante el ataque. Tras ser operada de urgencia en el hospital Cullen, Florencia murió la madrugada del 6 de octubre.
La lucha de la familia por el esclarecimiento no cesó, pero fue constantemente frustrada por el tiempo y la falta de respuestas. En octubre de 2022, el expediente fue remitido a la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), que intentó reactivar la investigación.
Sin embargo, el núcleo familiar confirmó el peor escenario: "La justicia desestimó el caso en 2022 por la desaparición de muestras biológicas fundamentales". Estas muestras eran rastros genéticos obtenidos del agresor por el abuso sexual que sufrió la joven. Si bien el ADN se cotejó con algunos sospechosos en Buenos Aires con resultado negativo, la pérdida de estas pruebas clave sepultó cualquier posibilidad de seguir buscando.
En su desesperado clamor, la familia concluyó: "Florencia no solo fue víctima de una violencia extrema, sino también del abandono institucional. Hoy decimos basta de impunidad, porque detrás de cada expediente hay una vida, una familia, un dolor que no prescribe. Exigimos justicia por Florencia. Exigimos Ni Una Menos".
Uno de los capítulos más oscuros de la investigación ocurrió en 2013. El 16 de abril de ese año se detuvo a un hombre de 33 años en Helvecia. Curiosamente, este sujeto era policía (aunque estaba en disponibilidad por un hecho de violencia de género previo) y había sido paciente en el mismo sanatorio en el que trataron a María Florencia.
Aunque las sospechas eran serias, el acusado fue finalmente dejado en libertad por falta de mérito, ya que el examen de ADN ordenado por la Justicia dio negativo. Con la posterior pérdida de las muestras biológicas originales, la causa se ha quedado sin los elementos más importantes para identificar al asesino de María Florencia Morello.
