Norte santafesino

20 años de impunidad: El crimen de María Florencia Morello se sella con la "pérdida" de pruebas genéticas

La joven de Calchaquí fue violada y asesinada en la capital provincial en 2005. Dos décadas después, su caso no solo sigue sin esclarecerse, sino que la familia denuncia la "pérdida" de pruebas genéticas cruciales, un hecho que sella la impunidad.