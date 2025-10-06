#HOY:

Prisión para los tres imputados por abusar y explotar sexualmente de una adolescente en barrio Abasto

El juez Leandro Lazzarini dispuso que el hombre detallado como la pareja de la menor, su madre y su padrastro permanezcan tras las rejas. La víctima fue institucionalizada junto a su bebé de 11 meses.

El domicilio fue allanado y los tres sospechosos detenidos.
 21:03
Por: 

Quedaron en prisión preventiva tres vecinos del norte de la ciudad de Santa Fe que fueron imputados luego de que una adolescente de 16 años denunciara que la retuvieron en contra de su voluntad, la abusaron y explotaron sexualmente. Todo ocurrió en una casa de barrio Abasto.

Se trata de Ramón Leyton (19), su madre Ana Mariela Leyton (48) y la pareja de ella, Oscar Castañeda (37). Sobre ellos recaen imputaciones por delitos extremamente violentos, que se habrían desarrollado al menos desde julio de este año.

La cautelar de máxima fue impuesta por el juez penal Leandro Lazzarini. Crédito: Archivo/Flavio Raina.La cautelar fue impuesta por el juez Lazzarini. Foto: Flavio Raina.

Al frente de la compleja investigación se encuentra la fiscal Vivian Galeano, quien este lunes solicitó que los tres quedaran en prisión preventiva. A pesar de la oposición de la defensora pública Leticia Feraudo, el juez penal Leandro Lazzarini consideró necesario que permanezcan tras las rejas.

Vulnerabilidad y violencias

En una extensa audiencia desarrollada en la sala 1 de los tribunales locales, la fiscalía dio cuenta de las múltiples ocasiones en que la adolescente dio detalles de lo ocurrido y señaló directamente a su pareja como uno de los principales responsables. También se refirió a la situación de extrema vulnerabilidad en la que creció la niña, que fue in crescendo a medida que pasaban los años.

El 23 de septiembre una vecina de barrio Cabaña Leiva llamó al 911 para avisar que se había encontrado con una adolescente en una parada de colectivos, que decía estar huyendo de la casa en la que había sido retenida en contra de su voluntad por su pareja y la familia de él. La chica, de 16 años, llevaba en brazos a su bebé de 11 meses.

Atraparon al presunto autor de secuestrar y violar a una menor durante añosAllanamiento y detenciones.

Desesperada, angustiada y en un estado de visible fragilidad, la chica dijo que la habían mantenido encerrada, que fue víctima de todo tipo de violencias, que estaba amenazada de muerte y que hacía días que no comía. En su primer relato brindó algunos detalles, que tras haber recibido las atenciones necesarias, amplió.

Esto llevó a la detención de Leyton, su madre y su padrastro, quienes fueron imputados. Al primero le atribuyeron "abuso sexual con acceso carnal", "privación ilegítima de la libertad", "promoción y facilitación de la prostitución" y "explotación de la prostitución", todos agravados. Los últimos tres delitos también fueron atribuidos a su madre.

Mirá tambiénCayeron en Santo Tomé los sospechosos de un violento robo en Santa Cruz

A Castañeda le endilgaron "abuso sexual con acceso carnal agravado" y "corrupción de menores".

Con candado

Oportunamente, la fiscal Galeano señaló que "en un estado de gran confusión, la adolescente habló de los abusos y además manifestó que no se alimentaba bien y que tenía otras necesidades básicas insatisfechas. Tanto ella como su hijo carecían de controles médicos y no tenían contacto con su familia de origen". Ambos fueron institucionalizados.

Durante la atribución delictiva, Galeano sostuvo que "al menos entre julio y septiembre de este año, los imputados mantuvieron encerrados en una habitación con candado a la adolescente y a un bebé que es hijo de ella y del joven".

Atraparon al presunto autor de secuestrar y violar a una menor durante añosAllanamiento y detenciones.

"En un contexto de extrema vulnerabilidad, la víctima era amedrentada y atacada físicamente por su pareja, quien durante años la abusó sexualmente bajo amenazas de muerte", indicó.

Tanto Leyton como su madre "obligaron a la víctima a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con personas que ellos convocaban al domicilio", y "por el ejercicio de la prostitución de la adolescente, los imputados cobraban dinero del que se apropiaban".

Mirá tambiénUna mujer fue rociada con nafta por su pareja y terminó hospitalizada

Además, "la pareja de la suegra de la víctima también la agredía sexualmente. Se valió de la convivencia que mantenían y contribuyó a la violencia de género a la que la víctima era sometida".

"Por las características de los ilícitos y el ámbito doméstico en el que fueron cometidos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para corromper a la adolescente e interferir en el libre y progresivo desarrollo de su sexualidad", refirió la fiscal.

