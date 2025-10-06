Escapó y denunció

Prisión para los tres imputados por abusar y explotar sexualmente de una adolescente en barrio Abasto

El juez Leandro Lazzarini dispuso que el hombre detallado como la pareja de la menor, su madre y su padrastro permanezcan tras las rejas. La víctima fue institucionalizada junto a su bebé de 11 meses.