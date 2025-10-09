Un ladrón robó una parte de un ventilador de un jardín del Movimiento “Los Sin Techo”

Conocida es la importante tarea social que realiza a diario el Movimiento “Los Sin Techo” en las zonas más vulnerables de la ciudad de Santa Fe. En un incidente difícil de entender, este jueves un delincuente perpetró un robo en uno de los jardines comunitarios que tiene esa organización, que funciona por la solidaridad de la sociedad.
El establecimiento, que acompaña en los primeros pasos educativos a los más pequeños vecinos de barrio Alfonso, está ubicado en inmediaciones del cruce de calles Gaboto y Juan de Garay.
Allí ingresó el ladrón, que saltó un tapial y rompió una ventana y sus rejas para llegar hasta un ventilador.
Luego de desarmar el aparato, se llevó su parte trasera.
Un hombre que pasaba por allí vio al malviviente cuando escapaba y llamó a la Central de Emergencias 911 para denunciar el hecho.
Rastrillaje
Minutos después, una patrulla del Comando Radioeléctrico rastrilló la zona e interceptó a dos sospechosos. Uno de ellos tenía encima el “botín” obtenido en la incursión al jardín.
Los dos sujetos fueron arrestados. Uno tiene 30 años y el otro 32. Ambos quedaron alojados en sede policial, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
