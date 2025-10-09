Brutal pelea en la Plaza España

Un violento incidente sucedió este jueves, a plena luz del día, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.
Un hombre terminó con graves lesiones. Todo pasó en horas de la siesta de este jueves, en la zona céntrica. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen.
Un violento incidente sucedió este jueves, a plena luz del día, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.
En inmediaciones de la Plaza España, a metros de la esquina que forman las calles San Luis y Crespo, dos hombres se trenzaron en una feroz lucha.
Las primeras versiones indican que se trataba de dos cuidacoches o "trapitos".
Todo sucedió cuando transcurría la siesta, ante la mirada de numerosos transeúntes.
Cuando la policía llegó al lugar, alertada por la Central de Emergencias 911, uno de los contendientes ya había desaparecido.
Su rival, que había quedado tendido en el suelo en muy mal estado, era asistido por una mujer médica que casualmente pasaba por el lugar.
Este sujeto tenía un fuerte golpe en la cabeza y fractura expuesta de tibia. Estaba perdiendo la conciencia cuando alcanzó a contar que el agresor le había pegado con un cinto y luego le había dado una patada en la pierna para provocar la quebradura.
Una ambulancia trasladó al herido hasta el Hospital Cullen, donde quedó internado.
Por otra parte, las actuaciones continúan en oficinas de la Comisaría 1a, para tratar de determinar quién fue el autor del ataque.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.