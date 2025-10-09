Vandalizaron y robaron dos aires en la escuela que fue cerrada por peligro de derrumbe en Malabrigo

Según informaron desde la institución, personas ajenas ingresaron al edificio -que se encontraba cerrado y con sus funciones suspendidas- y sustrajeron diversos materiales y elementos de trabajo.
La comunidad educativa de la Escuela N.º 6365 “José Pedroni” de Colonia Malabrigo lamentó haber sido nuevamente víctima de un robo.
Según informaron desde la institución, personas ajenas ingresaron al edificio -que se encontraba cerrado y con sus funciones suspendidas- y sustrajeron diversos materiales y elementos de trabajo.
Entre lo robado se encuentran dos aires acondicionados Kelvinator de 3.500 frigorías frío/calor, materiales de laboratorio, una cámara digital, una filmadora Canon, un robot educativo, herramientas, alimentos y otros elementos escolares.
El comunicado emitido por la escuela señala que “otra desgracia más se suma a la difícil situación que atraviesa la institución, que ya venía afrontando el cierre provisorio”. Por ello, solicitaron la colaboración de la comunidad para recuperar lo sustraído y agradecieron el apoyo y la solidaridad de los vecinos.
El pasado 15 de septiembre, un grupo de padres de alumnos de la Escuela de Jornada Completa N° 6365 “José Pedroni”, ubicada en Las Catalinas -zona rural de Malabrigo-, elevó una carta al ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, reclamando por la inmediata reapertura de la institución, cerrada provisoriamente por presunto riesgo edilicio desde hace un mes y medio.
En la nota, las familias expresan su “profunda preocupación e indignación” por la falta de respuestas oficiales y detallan una serie de irregularidades que, aseguran, agravan la situación.
Los padres recordaron que el establecimiento fue clausurado el 1° de agosto de 2025, pero hasta la fecha “ningún representante de la Región convocó para informar el estado de situación”.
Luego, cursaron una nota a la autoridades regionales de Educación con el fin de acordar una reunión para plantear la necesidad de que el establecimiento de la ruralidad vuelva a funcionar.
«Con Región II no, nunca tuvimos, tampoco nunca nos contestaron, pero bueno, se ha podido hablar con el intendente (de Malabrigo) y él fue el que nos dio la noticia la semana pasada. Primeramente se la dio él a los padres; nos informó que se había dado de alta el FANI y que se iba a acreditar el dinero», para la reparación del edificio ubicado al sur de la ciudad, a la vera de la Ruta 11, detalló una madre que se comunicó con este InfoVera.
«Al otro día fue la directora, autorizada por Región II, quien nos dio la noticia de que estaba el FANI, que se acreditaba el dinero y que esta semana se empezaban con las obras. Así estaba previsto», pero «hoy a la tarde llevaban los materiales y se encontraron con todo esto del robo», contó.
La mujer agregó que «yo vivo cerca de la escuela, por eso nos acercamos con mi esposo, vimos cómo estaba todo, ofrecimos la ayuda, en todo caso de que si había que estar como tipo sereno a la noche lo íbamos a hacer. Pero bueno, ya el señor intendente está al tanto, va a poner sereno, la policía va a hacer los rastrillajes que tenga que hacer y ya».
Para cerrar, dijo que «vamos a esperar a ver ahora; mañana supuestamente empezarían con los trabajos, y ahora justo pasó esto. Todo muy raro».
