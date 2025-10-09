Todos, en la vida, tenemos "ese día"

Jorge Nazer, escritor ceresino radicado en Santa Fe, presentó recientemente "Ese día", su noveno libro, una novela que, como él mismo lo expresa a modo de resumen, nace en el penal de Las Flores de la ciudad de Santa Fe, lugar en el que, jueves de por medio, visitó durante un año y medio a un grupo de internos del Pabellón 10.
Los diálogos sostenidos allí lo inspiraron para escribir una novela que especialmente interpela al lector respecto a diferentes realidades que tienen como marco a la Argentina, España e Italia. "Ese Día", el día que ellos delinquieron, también puede ser cualquier día de todos nosotros.
Arquitecto de profesión, inquieto y proactivo, en Nazer estaba escondido un escritor esperando su momento. Desde su asunción como narrador, ya va por una decena de títulos. Hablamos con él, de "Ese día", justamente, su último trabajo.
- Jorge, has escrito una suerte de relato autobiográfico, también ensayo; pero pareciera que en la novela encontraste contención para todo aquello que querés expresar…
- Estoy convencido que algo de nosotros mismos hay en estos textos. Todo lo que se escribe es obligatoriamente autobiográfico. Al decir del poeta español Carlos Mazal: "Un manual de numismática, un prospecto médico, un poema intimista, porque siempre trata de aquello a lo que un hombre dedicó un tiempo de su vida. De ahí que todo lo que se escribe participe del género del autorretrato". Mis escritos constituyen a la vez una forma de definición personal y, me temo, una variedad del ocultamiento. En los escritos confieso lo que de verdad me importa. A que dedico el tiempo libre, en la necesidad de ayudar al otro, intentando echar luz entre tanta oscuridad, en especial con los que tienen la brújula gastada, los que miran desorientados un mundo al revés, cabeza abajo, que da la espalda al otro, que se mira los pies cuando camina. En esto estoy, en enfrentar cada día "Los Videlas" de la vida, que con disfraces de poetas solo esculpen sus miserias y sus egos.
- Hablemos de "Ese día", un título muy original, invitador… ¿Qué cosas caracterizan a esta nueva novela?
- "Ese día", como toda novela es una historia inventada, muy arraigada a mí, tanto como Alicia en "La casa de los espejos" que al atravesarlos entra en un mundo de fantasía gobernado por las reglas del ajedrez, en que se enfrentan extraños personajes.
"Ese día" también lo es. Agustín Cisneros, protagonista de todas mis novelas, cruza el Atlántico con su destino en Bilbao, ciudad del País Vasco, allá, en el norte de España. "Ese día" es mi último entretenimiento, mi último juego, una historia que me permitió eficazmente satisfacer el deseo.
"Ese día" por momentos es una ficción literaria cuando interpela y toma posición en un mundo dado vuelta en que la vida de unos conlleva a la muerte de otros, y también ficción de género cuando es atravesada por el misterio, suspenso y fantasía.
Agustín Cisneros deja su Argentina convulsionado, lleva consigo un equipaje emocional de un pasado de militancia, exilio, negocios en crisis y vínculos familiares quebrados. A bordo de un vuelo a Madrid evoca su vida, entre recuerdos de juventud, experiencias con internos de una cárcel y el deseo de reinvención.
Las confesiones de los presos desnudaron realidades muchas veces ocultas a las mayorías. Bastó un accidente en la ruta hacia Bilbao para destrabar la trama. Con una mirada crítica y sensible, Agustín explora los límites entre el bien y el mal, la justicia y la venganza, y el deseo inquebrantable de redención. "Ese Día" es una novela intensa, íntima y profundamente humana.
- Agustín Cisneros es una suerte de alter ego de Jorge Nazer y se corporiza en diversos textos. ¿Qué progresión tiene? ¿Qué cosas le preocupan, motivan, irritan?
- Agustín Cisneros nace en la ciudad de Rosario el 24 de marzo de 1976 cuando el golpe militar destituye al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Por esos días era un activo militante del Partido Comunista Revolucionario, y como tal, tuve que pasar a la clandestinidad.
Porté ese nombre hasta el 5 de enero de 1977 en que el ejército me secuestra. Que Agustín sea el protagonista de mis novelas es no solo un reconocimiento, estoy en él. Él es mi otro.
- Ese día puede funcionar también como un señalamiento general, universal, no solo para el personaje de la novela, sino quizás para todos. ¿Todos tenemos o tendremos alguna vez "ese día", que lo cambia todo?
- "Ese día", es nuestro día, el de todos, que, en algún momento de la vida, para bien, o para mal cambiamos. Elías un preso del penal era taxista en Crespo.
Una noche, hace tres años, dos malvivientes lo asaltan, lo lastiman, lo dejan a pie, sin trabajo e internado. Cuando vuelve a su casa se despide de sus hijos, los busca y asesina. Hoy cumple cadena perpetua. Fue su día.
- Hablemos de métodos de escritura, de la "arquitectura" (por una nombrarte una palabra cara a tu propia persona) de la novela, de cómo trabajás en general tus textos y cómo lo hiciste en particular con "Ese día".
- Mi método como escritor es diferente al de arquitecto. Como arquitecto me hubiese parecido a Arturo Pérez-Reverte, que hasta que no tiene planificado absolutamente todo el libro, no escribe una palabra.
Como escritor me asemejo a Isabel Allende, que cada 8 de enero al comenzar un libro tiene la mente en blanco, solo la idea general que desarrolla página tras página. Me pasa lo mismo. De ahí que juego y me divierto, a veces más de la cuenta.
- ¿Qué sigue? ¿Qué proyecto estás trabajando ahora?
- Sigue "El Otro", quizás un cuento largo que tiene como inspiración el poema de Jorge Luis Borges, aquello que nace en febrero de 1969, en Cambridge cuando sentado en un banco frente al río Charles conversó con otro sentado a su lado que en instantes supo que se llamaba igual que él y vivía en el mismo domicilio.
Quizás haya llegado la hora de conversar abiertamente con Agustín Cisneros.
Sobre el autor y su obra
Jorge Nazer nació el 6 de abril de 1948 en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe. Actualmente reside en la ciudad capital provincial y dedica su tiempo a la literatura. Es arquitecto de profesión, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, el 19 de noviembre de 1974.
Forma parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Santa Fe (de la que fue su presidente hasta el mes de marzo de 2024) e integra la Asociación Santafesina de Escritores. Lleva publicado los siguientes trabajos:
"Mi huella" (2014), libro autobiográfico de profunda autocrítica; "Lo que fuimos, lo que somos" (2016), un ensayo sobre la identidad de la sociedad argentina; "La isla" (2019), novela policial relacionada a las contradicciones sociales y donde intervienen actores del estado santafesino;
"El dique" (2020), donde expresa su bronca contra los negociados; "La trampa" (2021), en el que pone en foco a la salud como negocio durante la pandemia; "Gente en los extremos" (2022), una ficción con epicentro en Ceres; "Memorias en bicicleta", cuentos cortos y vivencias personales; "Ese día" (2025), novela sobre la que trata la presente nota.
De su autoría, también está en edición "Mi Camino" (poesías, vivencias personales y prosas poéticas).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.