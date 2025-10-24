Caso Trigatti: rechazaron el pedido de aumento de pena al docente

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe rechazó el pedido fiscal de aumento de pena al profesor de educación física Juan Francisco Trigatti. La resolución fue firmada por el tribunal que en junio condenó al docente a 12 años de prisión por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá.
El planteo de inconstitucionalidad había sido presentado por los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, quienes pretendían que la pena aplicada a Trigatti se elevara a los 25 años de prisión. Lo presentaron ante los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus, quienes este miércoles rechazaron la solicitud.
En su escrito, los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvieron que la escala penal de los delitos por los que fue condenado el docente va de 8 a 50 años de prisión. Consideraron que la pena solicitada por ellos resultaba proporcional, ya que tenía en cuenta las diversas agravantes aplicables.
Agravantes tales como la edad del autor, su comprensión de los actos realizados, su educación, la naturaleza de los sucesos, la operatividad del secreto como mecanismo de silencio, la reiteración de los hechos y el daño efectivamente producido a las niñas y sus familias.
En su reciente fallo, la Alzada resolvió rechazar el recurso presentado por la fiscalía tras argumentar que en sus fundamentos analizaron detalladamente “cómo se califica la conducta de Juan Francisco Trigatti y qué pena le corresponde”.
Apelación de condena
Esta resolución no era la única pendiente en el proceso penal que tiene como protagonista a Trigatti. La condena fue recurrida por los defensores Marcos Barceló y Macarena Olivera en una apelación horizontal, y está pronto a vencer el plazo para que los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri deban dar a conocer si confirmarán la condena o absolverán al docente.
Trigatti fue enjuiciado y absuelto por los jueces Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca, y luego condenado por los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus. Estos últimos hallaron al profesor de educación física responsable de "abuso sexual gravemente ultrajante reiterado" y "abuso sexual simple", ambos agravados, en perjuicio de cinco alumnas.
Barceló y Olivera realizaron una detallada presentación de más de 15 agravios, entre los que argumentaron que el tribunal de segunda instancia incurrió en una "desvirtuación de los contenidos del método de la valoración de la prueba de la sana crítica racional" y omitió valorar algunas pruebas producidas durante el juicio.
Si bien la defensa apuesta a que se revierta la condena y se confirme la absolución lograda en primera instancia, subsidiariamente criticó la calificación como "gravemente ultrajantes" de cuatro de los abusos endilgados a su cliente. Esto reduciría considerablemente la pena.
Sin sugestión
Tanto la fiscalía como la querellante Carolina Walker Torres solicitaron la confirmación de la sentencia condenatoria, defendiendo el trabajo del tribunal que la firmó y su valoración de la prueba. En esa línea, rechazaron enfáticamente la teoría de la contraparte respecto de una "sugestión" de los relatos de las niñas víctimas.
El bloque acusador criticó duramente el fallo absolutorio, señaló que el tribunal de primera instancia incurrió en un hecho de una "gravedad inusitada" al tergiversar los dichos de un testigo para fundamentar su decisión y consideró que las niñas no fueron debidamente escuchadas.
La fiscalía defendió la valoración de los testimonios de las niñas y la prueba médica, asegurando que el médico encontró lesiones compatibles con un abuso. Moser Ferro refutó la versión de que una de las niñas se golpeó en la escuela mientras jugaba sobre una goma de camión, ya que las lesiones constatadas no coincidían con un golpe de este tipo.
El tribunal de apelación horizontal analiza la sentencia y en los próximos días deberá dar a conocer su decisión: si confirma o revoca el fallo de sus pares.
