Video impactante: así fue el choque fatal entre camiones y autos en la Ruta 9

Un grave siniestro vial ocurrió este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 70 del ramal Campana. El choque involucró a dos camiones, un auto y una camioneta utilitaria, y dejó al menos tres personas fallecidas.
Tres personas murieron este jueves en el kilómetro 70 de la autopista Panamericana, a la altura del ramal Campana. El accidente comenzó cuando un camión perdió un neumático. El fuego se propagó tras el impacto y dejó escenas devastadoras.
Una cámara de seguridad vial registró el momento exacto en que se desata la tragedia. Todo comenzó cuando un camión mosquito, que circulaba vacío por el carril central, perdió una rueda. Detrás suyo, a unos 150 metros, viajaba a alta velocidad un camión cargado con verduras.
El camión con verduras no logró esquivar el neumático suelto, lo que provocó que se desestabilizara por completo. En su desvío repentino, primero chocó a un automóvil en el carril rápido y luego cruzó violentamente el guardarraíl central, ingresando en contramano a la traza contraria.
En ese instante colisionó de frente contra una camioneta blanca utilitaria, que fue consumida por las llamas. El conductor de ese vehículo murió calcinado en el lugar. Las otras dos víctimas fatales eran ocupantes del camión con verduras: fueron trasladadas con vida pero fallecieron en el hospital.
Las primeras imágenes del siniestro mostraban una postal desgarradora: fuego intenso, estructuras calcinadas y humo negro cubriendo el horizonte de la autopista. El interior de la camioneta quedó completamente destruido por el fuego. La cabina del camión también ardió por completo.
Un segundo camión, que transportaba un contenedor, también se vio afectado por el choque, aunque no sufrió combustión. El fuego fue controlado por equipos de emergencia que trabajaron durante horas para evitar su propagación a otros vehículos.
La Ruta 9 fue cortada en ambos sentidos. El tránsito fue desviado hacia la colectora, generando una congestión de varios kilómetros en sentido a la ciudad de Buenos Aires. Trabajaron en el operativo Bomberos de Campana y Zárate, Defensa Civil, SAME, Policía Bonaerense y la concesionaria vial.
El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, que inició una investigación para determinar responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición no se habían difundido las identidades de las víctimas fatales ni el estado exacto de los heridos.
