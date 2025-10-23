Panamericana

Video impactante: así fue el choque fatal entre camiones y autos en la Ruta 9

Tres personas murieron este jueves en el kilómetro 70 de la autopista Panamericana, a la altura del ramal Campana. El accidente comenzó cuando un camión perdió un neumático. El fuego se propagó tras el impacto y dejó escenas devastadoras.