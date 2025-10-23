Choque e incendio en la Panamericana: cinco muertos y varios heridos
Un siniestro múltiple a la altura del kilómetro 70 de la Ruta 9 involucró dos camiones y dos autos. SAME confirmó cinco fallecidos y varios heridos. El tránsito fue desviado a la colectora a la altura del km 73 mientras trabajaban bomberos, peritos y fuerzas de seguridad
El contenedor en llamas y la columna de humo negro sobre la traza del ramal Campana.
Un choque múltiple seguido de incendio dejó al menos cinco muertos y varios heridos en la Panamericana, ramal Campana, este jueves 23 de octubre por la tarde. Intervinieron dos camiones y dos autos. SAME confirmó el saldo fatal y un amplio operativo permanece en la zona.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 70. Tras el impacto, se desató un fuego de gran magnitud que cubrió los vehículos y generó una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.
Según reportes locales, un camión que circulaba hacia provincia habría cambiado de carril y un Citroën C4 terminó debajo de la unidad; fuera de control, cruzaron el guardarraíl e impactaron contra otro camión y un auto que iban mano a Buenos Aires.
Incendio y columnas de humo
Imágenes difundidas mostraron un contenedor de la naviera CMA CGM envuelto en llamas; debajo, el auto gris resultó aplastado en su lateral derecho. Detrás del camión había otro vehículo de gran porte y, entre ambos, una camioneta calcinada.
Testigos y medios regionales describieron que uno de los camiones se cruzó de carril y aplastó a un auto, escena que derivó en el incendio posterior y el caos vehicular.
Desvíos y operativo en ruta
La traza fue cerrada en ambas manos para pericias viales y forenses. El desvío se realizó hacia la colectora a la altura del kilómetro 73, con colas de hasta 10 km hacia la Ciudad de Buenos Aires. Bomberos de Campana y Zárate, policía, SAME y Defensa Civil trabajaron en el lugar.
Concesionaria y equipos de seguridad coordinan tareas para habilitar la circulación cuando la zona quede segura, mientras continúan los peritajes y la remoción de unidades siniestradas.
