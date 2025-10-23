Altura ramal Campana

Choque e incendio en la Panamericana: cinco muertos y varios heridos

Un siniestro múltiple a la altura del kilómetro 70 de la Ruta 9 involucró dos camiones y dos autos. SAME confirmó cinco fallecidos y varios heridos. El tránsito fue desviado a la colectora a la altura del km 73 mientras trabajaban bomberos, peritos y fuerzas de seguridad