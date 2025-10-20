Una nena de 11 años murió en un choque de moto en Salta

Una niña de 11 años falleció este domingo como consecuencia de un accidente sobre la Ruta Nacional 34 en la provincia de Salta. El siniestro involucró a una motocicleta en la que viajaban dos hermanas y una camioneta que transportaba maquinaria agrícola.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas y es investigado por las autoridades viales y fiscales.
El siniestro y sus consecuencias
El accidente se registró en el tramo de la Ruta Nacional 34, en la zona sur de Salta, a la altura de Metán Viejo. Allí, una motocicleta en la que circulaban dos hermanas —una de 17 años al volante y otra de 11 como acompañante— se desplazaba en dirección norte-sur cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.
Como consecuencia del impacto, ambas jóvenes cayeron al pavimento. La menor de 11 años sufrió lesiones de extrema gravedad. Fue trasladada al Hospital Del Carmen de San José de Metán, donde los médicos intentaron coordinar un traslado en helicóptero por la severidad del cuadro. Pese a la atención recibida, la niña no sobrevivió.
La hermana mayor, de 17 años, resultó también con múltiples traumatismos y permanece internada bajo observación. Las autoridades indicaron que trabajan para determinar la mecánica del accidente y la responsabilidad de los vehículos implicados.
Tramo de alta siniestralidad
El suceso se produce en un tramo de la Ruta Nacional 34 que registra elevado tránsito de vehículos de carga, máquinas agrícolas y transporte pesado, en particular en época de cosecha. Según informes preliminares, este contexto hace más vulnerable la circulación de motocicletas y automóviles particulares.
Un medio local destacó además que con este nuevo fallecimiento asciende a 97 la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en Salta en lo que va del año.
Fuentes policiales señalaron que se realizó el correspondiente peritaje en la zona del accidente junto al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de establecer la dinámica de la colisión, las velocidades involucradas y si se respetaron las condiciones de visibilidad y señalización en ese tramo de la ruta.
Este trágico hecho pone nuevamente el foco en la seguridad vial en corredores de alta demanda, especialmente en zonas rurales donde confluyen transporte agrícola, pesado y vehículos particulares.
Las autoridades locales han indicado que se reforzarán los operativos de tránsito y se revisará la señalización y mantenimiento de la ruta. La investigación avanzará para determinar posibles responsabilidades y adoptar medidas que reduzcan este tipo de episodios en el futuro.
