Seguridad vial

Una nena de 11 años murió en un choque de moto en Salta

La menor perdió la vida en un siniestro ocurrido en la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Metán Viejo, cuando viajaba como acompañante en una moto que conducía su hermana de 17. El impacto se produjo contra una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.