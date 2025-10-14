Informe de la OPS

Alerta sanitario en América Latina: preocupa el aumento de casos de fiebre amarilla en la región

La Organización Panamericana de la Salud confirmó un aumento sostenido de casos fuera del área amazónica -tradicionalmente considerada endémica-, con el mayor número de contagios en más de una década. Cómo vacunarse en Argentina y cuáles son las medidas de prevención complementarias.