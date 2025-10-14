Penal de Villa Las Rosas

Asesinan a un preso en un penal de Salta: hay cinco internos apuntados

En la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas un recluso de 28 años fue atacado durante el recreo del pabellón A2. Tras ser herido en el cuello con un arma blanca, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció. Las cámaras del penal registraron la entrada de cinco internos al lugar del hecho, quienes ya fueron aislados mientras avanza la investigación.