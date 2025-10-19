Grave choque en la Ruta 1: dos hombres y un bebé heridos en Colastiné

La mañana del domingo se vio sacudida por un violento accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 2,5, en jurisdicción de Colastiné, zona bajo competencia de la Comisaría 28°.
Los tres ocupantes de los vehículos fueron hospitalizados tras una violenta colisión ocurrida este domingo a la mañana. Entre los lesionados hay un bebé de 7 meses.
El siniestro se produjo alrededor de las 10 de la mañana, cuando dos automóviles que circulaban en el mismo sentido (Sur-Norte) colisionaron de manera abrupta, dejando como saldo dos hombres heridos y un bebé de apenas siete meses trasladado al hospital de niños.
Según fuentes policiales, los conductores quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de los vehículos tras el impacto, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.
Personal del SIES 107 acudió de inmediato al lugar con dos ambulancias y tras asistir a las víctimas derivó a los dos hombres al Hospital José María Cullen, mientras que el bebé fue trasladado al Hospital de Niños Orlando Alassia para su evaluación médica.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 28, que acudieron junto al móvil policial N° 12264, perteneciente a la Sexta Zona de Inspección – Comisaría 14°.
En el sitio también se hizo presente personal de la Policía de Investigaciones (PDI), división pericial, que realizaron su trabajo específico bajo directivas del fiscal en turno, Dr. Eric Fernández, del MInisterio Público de la Acusación.
Durante varios minutos el tránsito por la Ruta 1 permaneció reducido a un solo carril, lo que generó importantes demoras en sentido norte. Agentes de seguridad vial y efectivos de la Comisaría 28° coordinaron el flujo vehicular hasta que los vehículos involucrados fueron retirados de la calzada.
Hasta el momento no trascendieron las identidades de los heridos, aunque fuentes médicas indicaron que todos fueron trasladados conscientes. Según se supo, en el vehículo embestido viajaba un personal policial de la Brigada Motorizada, junto a su esposa y un bebé de 7 meses, los que fueron trasladados al hospital.
Las causas del accidente están siendo investigadas, aunque no se descarta que una maniobra brusca o distracción al volante haya desencadenado la colisión.
El hecho vuelve a poner en foco la alta siniestralidad de la Ruta 1, especialmente durante los fines de semana, cuando el flujo de vehículos hacia las localidades costeras aumenta considerablemente.
Vecinos del sector reclamaron una vez más mayor presencia de controles y medidas de prevención en este corredor vial que conecta Santa Fe con el norte del departamento La Capital.
