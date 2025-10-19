Abuso y muerte en San Jorge

A cinco años del crimen: el asesino de María Florencia Gómez sigue impune

La investigación buscó decenas de caminos que podían llegar hasta el autor del hecho, pero por ahora todos llevaron a ningún lado. El gobierno y la familia ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos certeros que ayuden a esclarecer el caso.