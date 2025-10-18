#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Santa Fe

Un hombre armado impidió un asalto en la zona norte

La policía detuvo a los dos ladrones y trasladó al sujeto que llegó a disparar con su pistola para frenarlos. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Los dos jóvenes arrestados por la tentativa de robo. Foto: El Litoral
 13:17
Por: 

Un llamativo incidente sucedió este sábado, durante la madrugada, en las calles de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la cuadra de calle Florencio Fernández al 5400.

Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 para avisar que se había producido un violento asalto y que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar y los uniformados aprehendieron allí a los dos jóvenes ladrones. Uno de ellos portaba un arma blanca que fue secuestrada.

La pistola secuestrada durante el operativo. Foto: El LitoralLa pistola secuestrada durante el operativo. Foto: El Litoral

Balazos

Según trascendió, ellos habían atacado a una pareja y llegaron a la agresión física, pero no pudieron concretar el robo porque un ocasional transeúnte sacó su pistola Bersa Thunder calibre .380 y efectuó algunos disparos. Ninguna persona resultó herida.

Los policías trasladaron a la Comisaría 8a a los dos malvivientes y al “justiciero”, que tiene 71 años.

Los ladrones usaron esta cuchilla de carnicero para amenazar a las víctimas. Foto: El LitoralLos ladrones usaron esta cuchilla de carnicero para amenazar a las víctimas. Foto: El Litoral

Investigación

Intervienen en el caso el fiscal Omar De Pedro y también su par del Área de Menores de Edad del Ministerio Público de la Acusación, Ana Laura Gioria, porque uno de los delincuentes tiene 17 años. Su cómplice tiene 28 años y ambos están acusados de tentativa de robo calificado.

Por otra parte, el hombre de 71 años enfrentará el posible delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Santa Fe violenta
Santa Fe Ciudad
MPA

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro