Un hombre armado impidió un asalto en la zona norte

Un llamativo incidente sucedió este sábado, durante la madrugada, en las calles de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la cuadra de calle Florencio Fernández al 5400.
La policía detuvo a los dos ladrones y trasladó al sujeto que llegó a disparar con su pistola para frenarlos. Afortunadamente, no hubo personas heridas.
Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 para avisar que se había producido un violento asalto y que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar y los uniformados aprehendieron allí a los dos jóvenes ladrones. Uno de ellos portaba un arma blanca que fue secuestrada.
Según trascendió, ellos habían atacado a una pareja y llegaron a la agresión física, pero no pudieron concretar el robo porque un ocasional transeúnte sacó su pistola Bersa Thunder calibre .380 y efectuó algunos disparos. Ninguna persona resultó herida.
Los policías trasladaron a la Comisaría 8a a los dos malvivientes y al “justiciero”, que tiene 71 años.
Intervienen en el caso el fiscal Omar De Pedro y también su par del Área de Menores de Edad del Ministerio Público de la Acusación, Ana Laura Gioria, porque uno de los delincuentes tiene 17 años. Su cómplice tiene 28 años y ambos están acusados de tentativa de robo calificado.
Por otra parte, el hombre de 71 años enfrentará el posible delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.
