Intentó robar una escribanía en barrio Candioti y terminó detenido

Ocurrió en una escribanía de Marcial Candioti al 3900. Vecinos alertaron al 911 y la policía logró detener a uno de los sospechosos cuando huía por los techos. Su cómplice logró escapar.

Rápida respuesta policial tras la denuncia de los vecinos al 911. Foto: Archivo
 4:20
Por: 

La tranquilidad del tradicional barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe se vio alterada el viernes por la noche cuando un vecino advirtió movimientos extraños en una escribanía ubicada en Marcial Candioti 3900.

Eran cerca de las 22.20 cuando el hombre vio a una persona desplazándose por los techos del inmueble y, sin dudarlo, dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

En cuestión de minutos, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y constataron que se trataba de un robo en proceso. Al notar la presencia policial, dos sospechosos emprendieron la fuga por los techos, iniciándose una persecución que se extendió por varias cuadras.

Una mochila que lo delató

El rápido accionar de los uniformados permitió aprehender a uno de los delincuentes, mientras que su cómplice logró escapar en un automóvil, según relataron testigos del lugar.

El detenido fue trasladado a sede policial. Crédito: El Litoral.El detenido fue trasladado a sede policial. Foto: archivo

El detenido, un hombre mayor de edad, llevaba dos mochilas, una de ellas con herramientas típicamente utilizadas para forzar cerraduras o abrir cajas fuertes: una amoladora, un pico, una soga y varios elementos de corte.

En el interior de la propiedad se constató daño en una reja del patio interno, aunque los ladrones no alcanzaron a ingresar al inmueble ni a sustraer elementos de valor.

Rápida respuesta policial

El operativo fue posible gracias a la rápida comunicación de los vecinos y la intervención inmediata del personal policial, que impidió que el robo se concretara. Fuentes policiales destacaron que la presencia de patrulleros en la zona fue clave para interceptar al sospechoso antes de que lograra escapar.

Como es de práctica en la escena del suceso trabajaron peritos de la PDI buscando pistas que conduzcan al o los autores del robo.Intento de robo en una escribanía de barrio Candioti. Foto: Archivo

El procedimiento fue comunicado por móvil 8683, que informó la detención del sujeto y el secuestro de las mochilas con los elementos antes mencionados.

El segundo ladrón, prófugo

Mientras uno de los implicados quedó bajo custodia, su cómplice logró huir en un automóvil, según precisaron testigos a los efectivos en el lugar. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el vehículo y dar con el segundo autor del hecho.

El detenido fue trasladado a la Seccional correspondiente y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, acusado de tentativa de robo calificado y daño.

Candioti en alerta

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes en los últimos meses denunciaron varios intentos de robo a viviendas y comercios.

Desde la policía aseguraron que se intensificarán los patrullajes preventivos, especialmente en horario nocturno, para reforzar la seguridad en el sector.

