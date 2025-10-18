Denuncian que golpearon a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico

Un grupo de hombres, que trabajarían para una empresa de mantenimiento terciarizada, golpeó a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico, este viernes por la mañana y, a pesar de ser advertidos, continuaron con la brutal golpiza, en el barrio privado Lares, ubicado en la localidad bonaerense de Canning. Debió intervenir el área de Fauna del municipio de Ezeiza.
El caso se conoció por los videos que los vecinos difundieron en donde se ve a tres personas que perseguían al animal con un fierro y sin importarles los gritos de los dueños de las casas aledañas. Sobre el terreno en donde el capibara se refugió, continuaron las agresiones.
Vecinos de Lares denuncian violencia y desidia
En los cortos, se puede escuchar los gritos desesperados de un matrimonio que describen que, a continuación, los agresores retomaron su objetivo y esta vez con una soga: “Les estoy gritando que dejen al animal porque lo están terminando de ahorcar y le vuelven a pegar con un palo. El de la seguridad mira y no hace absolutamente nada”.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, una residente del lugar contó: “Escuchamos gritos de dolor de un animal y corrimos al jardín porque nuestra perra justo estaba afuera. Vimos a tres personas en uno de los lotes que linda con mi casa en la parte de atrás, mientras agredían al capibara con un palo de metal muy grande y muy pesado”.
Según el relato, los atacantes suelen realizar tareas de mantenimiento en el lugar: “Le pegaron en el lomo, muchísimas veces en la cabeza, en su carita, en la nuca. Les gritamos para que no lo hagan más, que no había razón para hacerlo. Los obreros también lo filmaron. No les importó nada porque lo querían matar y subirlo a una camioneta que tenían”.
“No conforme con lastimarlo y dejarlo casi muerto en el piso, trajeron una soga, se la pusieron al cuello y lo querían arrastrar hacia el vehículo”, explicó la mujer que además reveló que personal del municipio le indicó que “posiblemente se lo quería llevar para comerlo”.
El mismo testimonio indica que el episodio duró alrededor de 20 minutos con gran “saña, no desistían de matar al animal”. Al tiempo, la vecina indicó: “Traspasaron propiedad privada, fue terrible y me da mucho miedo vivir en un lugar donde este tipo de gente está rodeándonos”.
Por su parte, Matías Bernal, administrador del barrio privado, relató a esta agencia: “Lo que hicimos fue ponernos en contacto con los vecinos que habían grabado el video. Llamamos a la Secretaría de Bienestar de la Municipalidad de Ezeiza para informar que había un carpincho golpeado”.
“Desconocíamos la situación. La municipalidad se acercó, vino el director del área, un veterinario, le puso anestesia y lo retiró del lugar. Nos dijo que el pronóstico era muy reservado y no tenía muchas chances de supervivencia porque lo habían lastimado en el cráneo con una herida profunda que comprometió el conocimiento”, continuó Bernal.
Pronóstico reservado: el estado del carpincho agredido
Respecto al paradero actual del animal, el administrador señaló que “ahora lo tiene la municipalidad” y que tomarán medidas sobre los ofensores: “En los videos se puede ver que la persona es un un obrero de algún lote y, en cuanto a los jardineros, vamos a tomar las medidas correspondientes porque es una empresa tercerizada y ya los pusimos en conocimiento”.
“En cuanto al obrero, le impediremos el ingreso al barrio y haremos la denuncia penal respectiva. Aportamos todos los datos a la municipalidad y nos informaron que es primordial la salud del animal. Vamos a evaluar la posibilidad de hacer una denuncia de manera autónoma”, concluyó.
