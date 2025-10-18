Santa Fe

Conmoción en Sauce Viejo por un indignante caso de maltrato animal

Un hombre azotó a un perro contra el suelo. El violento episodio, ocurrido en el barrio Jorge Newbery, fue captado por una cámara de seguridad. El agresor —un productor rural de la zona— fue identificado y su accionar generó un repudio generalizado. El perro, conocido como “Chimuelo”, se recupera bajo cuidados veterinarios.