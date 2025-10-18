Conmoción en Sauce Viejo por un indignante caso de maltrato animal

La tranquila localidad de Sauce Viejo vive horas de conmoción y enojo tras viralizarse en redes sociales un video que muestra a un hombre golpeando brutalmente a un perro en plena vía pública.
Un hombre azotó a un perro contra el suelo. El violento episodio, ocurrido en el barrio Jorge Newbery, fue captado por una cámara de seguridad. El agresor —un productor rural de la zona— fue identificado y su accionar generó un repudio generalizado. El perro, conocido como “Chimuelo”, se recupera bajo cuidados veterinarios.
El episodio ocurrió el jueves a la siesta, en la intersección de calle Alisos y Pensamientos, en el barrio Jorge Newbery.
En las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, se observa cómo el sujeto baja de un automóvil, toma al animal de las patas y lo azota contra el suelo en reiteradas oportunidades. La escena es de una violencia inusitada.
Por fortuna, dos jóvenes que circulaban en bicicleta intervinieron rápidamente al presenciar la agresión. Gracias a su accionar, el perro logró escapar y evitar una muerte segura.
Vecinos del barrio, indignados, no tardaron en subir el video a redes, donde el hecho se viralizó y permitió identificar al agresor, propietario de un establecimiento rural de la zona.
El perro atacado, conocido por los vecinos como Chimuelo, tiene nueve años y es muy querido en el barrio. Desde la organización “Rescatando Ando” informaron que el animal fue asistido por un veterinario de confianza:
“Chimuelo recibió las primeras atenciones. Presenta problemas en su columna por los golpes y está bajo tratamiento. Está asustado, dolorido, pero estable”.
La ONG agradeció la rápida acción de los jóvenes que evitaron una tragedia y pidió justicia por el maltrato sufrido.
El caso generó una ola de indignación y repudio en toda la provincia de Santa Fe. Diversas entidades proteccionistas radicaron denuncias en la Comisaría 19ª de Sauce Viejo, solicitando la intervención del Ministerio Público de la Acusación.
El hecho trascendió las fronteras locales y tomó repercusión nacional luego de que el diseñador Roberto Piazza se expresara en sus redes sociales con duras palabras hacia el agresor y un pedido de justicia:
“No hay excusa posible para semejante acto de crueldad. Quien maltrata a un animal, es capaz de cualquier cosa”, escribió.
Horas más tarde, el productor rural identificado como responsable del ataque difundió un comunicado desde su emprendimiento, “Campo Vivo”, en el que intentó explicar lo ocurrido.
En el texto, la empresa reconoce el hecho y lamenta lo sucedido, pero sostiene que el video fue “sacado de contexto”.
“Nuestro campo sufre ataques reiterados de perros con dueño que deambulan sin control. Hemos hecho denuncias y pedidos de ayuda sin respuesta. El día del hecho, uno de los responsables salió a buscar al perro con intención de entregarlo y, tras ser mordido, reaccionó de forma inadecuada”, señala el comunicado.
Desde la firma aseguran que no hubo heridas graves ni muerte del animal y que el episodio fue “una reacción desesperada e incorrecta” ante la falta de respuestas oficiales. El texto concluye remarcando el compromiso del establecimiento con “el bienestar animal y la producción sustentable”.
El caso reaviva el debate sobre el maltrato animal y la tenencia responsable de mascotas, especialmente en zonas rurales donde la convivencia entre animales domésticos y de producción suele ser conflictiva.
Vale recordar que el maltrato animal está penado por la Ley Nacional 14.346, que establece sanciones de 15 días a un año de prisión para quien cause sufrimientos innecesarios a un animal.
En tanto las organizaciones proteccionistas insisten: "El abandono también es maltrato. Y mirar para otro lado, también duele”.
Mientras tanto, la fiscalía regional analiza el material fílmico y las denuncias recibidas. Fuentes cercanas al caso indicaron que el agresor ya fue identificado y que se podrían disponer medidas judiciales en los próximos días.
El municipio y las entidades locales pidieron prudencia, pero coincidieron en que “hechos así no pueden quedar impunes”.
