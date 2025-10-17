Misiones: robaron una torre de transmisión de 48 metros de un canal de televisión

La Polícia de Misiones recuperó una torre de transmisión de 48 metros que fue robada a un canal de televisión en la ciudad de Apóstoles.
Un operativo permitió recuperar el artefacto, que había sido sustraído días atrás en la zona rural de Apóstoles.
La Unidad Regional VII localizó y secuestró la estructura sustraída en un taller sobre la Ruta Provincial Nro 1. Un operativo permitió recuperar el artefacto perteneciente a un canal de televisión local, que había sido sustraído días atrás en la zona rural de Apóstoles.
La denuncia la efectuó un hombre de 42 años que, el pasado 14 de octubre, constató que habían desarmado y sustraído una torre metálica modelo C35, compuesta por ocho tramos de seis metros cada uno, además de una puerta metálica perteneciente a las instalaciones del canal, ubicadas en el paraje El Solitario.
A partir de tareas encubiertas y seguimientos de los investigadores, localizaron los elementos sustraídos en un taller de chapa y pintura situado en el kilómetro 16 de la Ruta Provincial N.º 1.
Con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Instrucción N.º 4, los efectivos de la Comisaría Segunda y la División Brigada de Investigaciones irrumpieron en el lugar, donde hallaron y secuestraron la totalidad de la estructura robada.
En este contexto, se procedió al secuestro de siete rollos de alambre de acero de alta resistencia, una torre metálica dividida en ocho tramos y una puerta de chapa, todos reconocidos por el denunciante como pertenecientes al canal televisivo.
