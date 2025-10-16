#HOY:

Confirmaron cuándo saldrá Morena Rial de la cárcel y un detalle la angustia

Mientras aguarda el beneficio del arresto domiciliario, la influencer enfrenta complicaciones económicas tras perder el acceso a su mayor fuente de ingresos.

La mediática transita sus últimas horas en el panal pero no todo el color de rosa.
 11:13
Por: 

Morena Rial se encuentra actualmente detenida en la Unidad 51 de Magdalena, luego de ser trasladada por no cumplir con los requisitos que la Justicia le había impuesto al momento de su excarcelación tras los robos en viviendas de Zona Norte, de Buenos Aires.

Mirá tambiénLa foto de Morena Rial que podría traerle más problemas legales

Según su abogado y amigo cercano, Alejandro Cipolla, se espera que la influencer salga entre este jueves y viernes para cumplir con arresto domiciliario.

Arresto domiciliario

La hija de Jorge Rial cumplirá la prisión domiciliaria en la casa de su amiga Evelyn, quien además es la madrina de su hijo, Amadeo. Sin embargo, su situación económica se complicó recientemente: le cerraron su cuenta secundaria de Instagram, plataforma que utilizaba para generar ingresos promocionando casinos online.

A pesar de haber intentado disimular la actividad usando términos como “p4gx” en lugar de “pago”, la polémica salió a la luz y actualmente la influencer se quedó sin esa fuente de ingresos.

Según Alejandro Cipolla, la influencer saldrá del lugar entre este jueves y viernes.Según Alejandro Cipolla, la influencer saldrá del lugar entre este jueves y viernes.

Todo indica que Morena volverá a recibir ayuda de su padre, que se encuentra de vacaciones en Florencia con su pareja, aunque la situación ha generado angustia y preocupación en la joven.

Compañeras de penal

Mientras aguarda la aprobación formal de su arresto domiciliario, Morena comparte espacio en la cárcel con otras internas, entre ellas Florencia Ibáñez, vinculada al triple crimen de Florencio Varela y quien recientemente amplió su declaración ante el fiscal Carlos Arribas.

La historia de More RialLa historia de More Rial.

La presencia de Ibáñez generó inquietud en algunos medios, pero amigos cercanos de Morena aclararon la situación: según Evelyn, la influencer no corre riesgos y cuenta con buena protección dentro del penal. “No estaba con miedo porque la cuidan mucho”, aseguró, buscando llevar tranquilidad a familiares y seguidores.

