La foto de Morena Rial que podría traerle más problemas legales
Desde la cárcel, la hija de Jorge Rial volvió a publicitar sitios de apuestas usando una cuenta secundaria de Instagram. Le habían cerrado su perfil principal por infringir normas, y ahora podría enfrentar nuevas consecuencias judiciales mientras espera el arresto domiciliario.
Morena Rial reapareció en las redes tras su detención.
Morena Rial no se resigna. Aunque permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena, sigue encontrando formas de generar ingresos desde su encierro. En las últimas horas, luego de que le cerraran su cuenta principal de Instagram por promocionar casinos online, reapareció en una cuenta secundaria para continuar con sus publicaciones.
La influencer, que acumulaba más de 1,3 millones de seguidores en su perfil oficial, ahora intenta eludir los filtros de las plataformas alterando palabras clave con emojis para que no le vuelvan a cerrar la cuenta. Esta jugada le permite seguir facturando, pero podría costarle caro si la justicia considera que sigue incurriendo en las mismas prácticas que motivaron su detención.
Según relató su abogado, Alejandro Cipolla, Morena está atravesando un momento muy difícil, especialmente porque no habría cumplido con requisitos judiciales mientras estaba en libertad. A esto se suma que su padre, Jorge Rial, decidió cortar los vínculos económicos. “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida… tenía todo para elegir el camino del bien, pero eligió uno que no me gusta”, expresó en recientes declaraciones.
La historia de More Rial
Esperando el arresto domiciliario y con temor al futuro económico
Rial se encuentra a la espera de que le otorguen el arresto domiciliario para reencontrarse con su hijo Amadeo. Pero si no puede seguir promocionando sus acuerdos publicitarios, podría quedarse sin ingresos para sostenerse fuera del penal. Por ahora, intenta mantener su flujo económico desde redes alternativas, mientras la Justicia sigue de cerca sus movimientos.
Comparte penal con una imputada por triple crimen
Según trascendió en medios nacionales, Morena comparte pabellón con Florencia Ibáñez, una mujer imputada en el marco del triple crimen de Florencio Varela. La reclusa amplió su declaración recientemente ante el fiscal Carlos Arribas, en una causa que conmociona al país.
Esta revelación generó alarma en el entorno de la influencer, pero fue una amiga cercana quien se encargó de calmar las aguas. En el programa Polémica en el Bar, Evelyn explicó que Rial “no tiene miedo porque la cuidan mucho”.
Usa una cuenta secundaria para seguir facturando con apuestas.
Una situación cada vez más compleja
Desde adentro, otros testimonios revelan que Morena intenta mantenerse aislada de conflictos y evitar cualquier situación que agrave su presente judicial. Sin embargo, con cada nueva acción que bordea lo ilegal, como la promoción de apuestas online estando detenida, las posibilidades de conseguir mejores condiciones procesales se reducen.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
