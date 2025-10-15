En redes

La foto de Morena Rial que podría traerle más problemas legales

Desde la cárcel, la hija de Jorge Rial volvió a publicitar sitios de apuestas usando una cuenta secundaria de Instagram. Le habían cerrado su perfil principal por infringir normas, y ahora podría enfrentar nuevas consecuencias judiciales mientras espera el arresto domiciliario.