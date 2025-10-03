More Rial volvió a las redes tras su detención con un mensaje desafiante

En medio del proceso judicial que la mantiene tras las rejas, Morena Rial volvió a mostrarse en sus redes sociales. Con un tono desafiante, minimizó su situación legal y se dirigió a quienes la cuestionan por su exposición mediática.
La influencer minimizó su situación judicial, agradeció el respaldo de su abogado y anticipó que retomará su actividad en plataformas digitales, en respuesta a quienes la criticaron.
“Pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con Chismes con More”, expresó, dando a entender que retomará su actividad en el mundo digital. Además, lanzó una indirecta a sus detractores: “A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”.
La hija de Jorge Rial también dedicó palabras de agradecimiento a su amigo y letrado Alejandro Cipolla, quien se mantiene a su lado en esta etapa: “Gracias @alejandro_cipolla por tu apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”, escribió la influencer desde la cárcel.
Actualmente, Morena se encuentra alojada en el Penal de Mujeres N°51 de Magdalena, donde permanece detenida tras la revocatoria de su excarcelación. La medida fue dispuesta al comprobarse que incumplió con las condiciones impuestas en la causa por robo en la localidad bonaerense de Villa Adelina.
La Justicia ordenó nuevamente su detención luego de que se confirmara que no respetó los requisitos para esperar el juicio en libertad. En el expediente se la acusa de integrar una banda que ingresaba a viviendas vacías en San Isidro para cometer robos.
Tras pasar dos noches en la comisaría de Las Lomas de San Isidro, fue trasladada este miércoles al penal de mujeres de Magdalena. En un video que circuló en redes se la observa encapuchada y esposada al momento de su ingreso.
Según denunció su abogado, la joven permanece “encerrada en el área de buzones, sin contacto con otras internas”, lo que atribuyó a su condición de figura mediática.
La resolución judicial se sustentó en una serie de faltas graves. Morena Rial no se presentó en las fechas estipuladas en sede judicial —del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre—, no acreditó haber iniciado el tratamiento psicológico y psiquiátrico ordenado por el juez, ni tampoco presentó documentación sobre trabajo o medios de subsistencia.
En febrero, el juez de Garantías N°1 de San Isidro, Ricardo José Costa, le había otorgado la excarcelación extraordinaria bajo cuatro condiciones: prohibición de salir del país, obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, fijar domicilio en la casa de su hermana y realizar el tratamiento psicológico.
Al detectar las reiteradas violaciones, primero se la intimó a regularizar su situación. Ante la falta de respuesta, el juzgado corrió vista a la fiscalía, que finalmente resolvió solicitar su detención.
