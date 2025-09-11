Morena Rial no puede ver a su hijo mayor que vive en Córdoba: su descargo

Morena Rial sorprendió a sus seguidores al publicar una foto junto a Francesco, su hijo de 6 años fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.
La mediática compartió su dolor en redes sociales al referirse a la imposibilidad de estar con su pequeño, quien permanece bajo la custodia paterna en esa provincia.
La mediática expresó su tristeza por la distancia que la separa del niño, quien vive en Córdoba con su padre por decisión judicial. “Te extraño una vida hijo, perdón”, escribió en su historia de Instagram, acompañando la imagen en la que ambos aparecen frente al espejo de un ascensor.
Para transmitir aún más su emoción, More musicalizó la publicación con un tema de Airbag que dice: “Nunca te olvides que te doy mi vida, te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”. Aunque no acostumbra a compartir tantas imágenes con su hijo mayor, la cantante ya había hablado en otras oportunidades sobre el dolor de no poder verlo con frecuencia.
Cabe recordar que en octubre de 2024 la Cámara de Familia N°2 de Córdoba determinó que Francesco debía residir con su padre y que no podía mudarse con Morena a Buenos Aires.
La disputa entre Morena Rial y Facundo Ambrosioni comenzó a principios de 2023, cuando el padre del niño presentó una cautelar que impidió formalmente el traslado de residencia de Francesco a Buenos Aires, medida que ganó. Posteriormente, Ambrosioni denunció a Morena por robo de varios celulares pertenecientes a su empresa familiar y amenazas.
En febrero de este año, el joven aclaró que siempre hubo disposición para que su hijo vea a su madre. “Nunca le prohibí las llamadas, ni dije nada en contra de ella. No me corresponde y nunca haría algo que lo lastime”, afirmó. Además, explicó que la falta de comunicación en algunas ocasiones impidió que se concreten las visitas: “Cuando Fran se quedó esperando, no llegó ningún mensaje”.
Semanas atrás, Morena protagonizó un incidente en un control vehicular en la Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Lugano, por conducir a alta velocidad y sin los papeles del seguro.
Según informaron en el programa LAM, ella y otras acompañantes fueron demoradas y permanecieron dos horas hasta que se regularizó la documentación. Angel De Brito, conductor del ciclo, advirtió que “acá pasó algo más turbio”, dejando entrever que la situación podría tener consecuencias adicionales.
Este episodio se suma a antecedentes judiciales de Morena, quien a sus 25 años había sido arrestada en enero por su participación en un “escruche” junto a otras cuatro personas, un hecho que todavía puede repercutir en su situación legal.
