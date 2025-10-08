Morena Rial podría dejar el penal si la Justicia aprueba su arresto domiciliario

Morena Rial atraviesa días decisivos. Su defensa trabaja para que la Justicia le conceda el beneficio del arresto domiciliario, luego de que se le revocara la excarcelación por incumplir las condiciones impuestas: continuar con un tratamiento psicológicoy conseguir untrabajo estable. La joven, detenida en la Unidad 51, podría continuar el proceso desde el domicilio de una de sus amigas.
Evelyn, una de las personas más cercanas a la mediática, aseguró que está dispuesta a convertirse en su tutora durante el arresto domiciliario. Contó que Morena permanece en la misma situación que cualquier otra interna y sin privilegios. Según su relato, la influencer se encuentra tranquila, aunque ansiosa por recuperar la libertad y reencontrarse con su hijo.
La imagen de Morena Rial detenida recorre las redes sociales.
La decisión de Evelyn marca un quiebre en la situación familiar de Morena, ya que, en caso de obtener el beneficio, no volvería a convivir ni con su padre, Jorge Rial, ni con su hermana Rocío. Su entorno cercano confía en que el traslado a un ambiente más estable contribuya a mejorar su estado anímico y le permita reorganizar su vida lejos de los conflictos mediáticos.
El rol de Jorge Rial
Aunque la relación entre padre e hija ha tenido altibajos, Jorge Rial no se mantiene al margen de lo que ocurre. Según trascendió, el periodista se mostró afectado por la nueva detención de Morena, le envió mercadería al penal y facilitó los medios para que una amiga de su hija pudiera visitarla. Este gesto busca aliviar, al menos en parte, el difícil momento emocional que atraviesa la joven.
Morena Rial estaría a un paso de obtener el arresto domiciliario.
El entorno del conductor sostiene que su prioridad es acompañarla sin exponerse mediáticamente, confiando en que la Justicia tome una decisión favorable. Sin embargo, el clima familiar sigue siendo tenso, marcado por años de conflictos y reconciliaciones intermitentes.
Contexto delicado
El abogado de Morena, junto con su equipo, intenta demostrar que la joven no padece una patología que requiera internación ni representa un riesgo para terceros. El argumento se basa en la evaluación de un psiquiatra que habría señalado que su estado emocional, aunque frágil, puede tratarse fuera del penal.
A esto se suma el reciente informe de su defensa, que advierte sobre un cuadro de tristeza profunda y falta de apetito. La presión mediática, la distancia de su familia y la ausencia de su hijo menor, Amadeo, contribuyen a agravar el cuadro. Justamente este martes, el pequeño celebrará su primer cumpleaños, al que Morena solo podrá asistir virtualmente mediante una videollamada.
El caso de Morena Rial genera atención pública no solo por su condición de figura mediática, sino también por las repercusiones personales y familiares que conlleva. En los próximos días, la Justicia definirá si puede abandonar la Unidad 51 y continuar el proceso en un entorno más controlado, bajo vigilancia electrónica.
