Mató a su jefe, dijo que viajó a Brasil y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Ocurrió en Dolores: hallaron el cuerpo de un hombre enterrado en el patio de uno de sus empleados, quien ahora está acusado por el homicidio. Un amigo de la víctima fue quien hizo la denuncia, al sospechar de mensajes irregulares que recibió por WhatsApp.
El cuerpo fue hallado en el patio de la casa de Sosa. Foto: DDI de Dolores
Aarón González, el dueño de una fábrica de pastas fue hallado muerto y enterrado en el patio de la casa de un empleado en la ciudad de Dolores, provincia deBuenos Aires, luego de que un amigo de la víctima haya denunciado que no tenía novedades de él desde hace un mes y medio y que días atrás recibió extraños mensajes por WhatsApp.
WhatsApp y el silencio: las primeras señales de alerta
Daniel Di Menna, amigo de la víctima, realizó la denuncia el pasado 14 de octubre tras recibir varios mensajes desde el celular de González vía WhatsApp, comportamiento que le resultó sospechoso porque le pedía dinero pero no respondía llamadas.
Cuando el denunciante le consultó a su interlocutor el motivo de la falta de comunicación, sólo recibió la explicación de que se le había roto el teléfono y tampoco podía enviar audios, lo que le pareció inusual, más aún cuando le dijo que se encontraba de vacaciones en Brasil.
Tras un pedido del Ministerio Público Fiscal a Migraciones, se estableció que González no salió del país durante este año.
Más tarde, surgió la hipótesis de que Maximiliano Sosa, empleado del fallecido, estaría implicado en el hecho.
Sosa era empleado del local de pastas de la víctima. Foto: DDI de Dolores
Resulta que entre los diálogos de WhatsApp que supuestamente Di Menna había tenido con su amigo, el interlocutor real le dijo que había dejado al trabajador a cargo de su propiedad, su local comercial y sus vehículos.
Un desenlace macabro: el descubrimiento en el patio trasero
Finalmente, al realizar un allanamiento en el domicilio de Sosa, éste y esposa manifestaron que González se encontraba sin vida, enterrado en el patio del fondo del domicilio. Allí, ccon ayuda de los canes y en presencia de Defensa Civil, el cuerpo fue encontrado a un metro y medio de profundidad.
En el momento, Sosa fue aprehendido y se tomó testimonio de su pareja. El hombre fue trasladado a la comisaría de Santa Teresita y, sobre el cuerpo, se dispuso una autopsia para el próximo 17 de octubre a partir de las 10.30, en la Morgue Judicial Pavón.
El auto de la víctima ya había sido comprado por un tercero. Foto: DDI de Dolores
Asimismo, el auto de la víctima, un Volkswagen Vento, fue ubicado a cargo de un ciudadano de la zona que lo compró unas semanas atrás.
La causa fue caratulada, hasta el momento, como “Robo agravado por codicia / Homicidio”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.