Se encuentra detenido

Mató a su jefe, dijo que viajó a Brasil y se hizo pasar por él para vender sus cosas

Ocurrió en Dolores: hallaron el cuerpo de un hombre enterrado en el patio de uno de sus empleados, quien ahora está acusado por el homicidio. Un amigo de la víctima fue quien hizo la denuncia, al sospechar de mensajes irregulares que recibió por WhatsApp.