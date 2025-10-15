Santa Fe

Barrio Las Lomas: cayó un joven acusado de ejecutar a otro de un tiro en la nuca

El sospechoso tiene 22 años y fue atrapado por la PDI durante un allanamiento realizado muy cerca de donde ocurrió el crimen. La víctima tenía 19 y falleció en el Hospital Iturraspe el pasado 20 de agosto.