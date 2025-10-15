Santa Fe ciudad

En barrio Coronel Dorrego: Le dispararon en una pierna para robarle la bicicleta

Ocurrió en Mitre y Pavón. La víctima, de 29 años, fue hospitalizada con una herida de arma de fuego y trasladada luego al Cullen. “Tiene la bala alojada en el fémur”, contó su hermana a El Litoral.