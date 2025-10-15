Homicidio

Murió un joven tras ser apuñalado en la zona norte de Santa Fe

Rodrigo Fernández, de 28 años y en situación de calle, fue atacado en Peñaloza y Pavón. Murió horas después en el hospital Iturraspe. El fiscal Giavedoni dispuso medidas para esclarecer el hecho. Hasta el momento no hay detenidos.