Murió un joven tras ser apuñalado en la zona norte de Santa Fe
Rodrigo Fernández, de 28 años y en situación de calle, fue atacado en Peñaloza y Pavón. Murió horas después en el hospital Iturraspe. El fiscal Giavedoni dispuso medidas para esclarecer el hecho. Hasta el momento no hay detenidos.
El joven fue encontrado en la vía pública ya herido de muerte. Foto: Gentileza
Un violento episodio ocurrido en la zona norte de la ciudad de Santa Fe terminó con la vida de un joven de 28 años que se encontraba en situación de calle. El hecho se registró durante la noche del martes, en inmediaciones de avenida Peñaloza y Pavón, donde vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un hombre herido y tendido en la vía pública.
Al lugar arribó personal del Comando Radioeléctrico (móvil 10.140), que encontró a un joven inconsciente y con abundante pérdida de sangre a la altura del abdomen. Tras recuperar momentáneamente el conocimiento, el herido se identificó como Rodrigo Fernández, de 28 años, aunque dijo desconocer cómo había sufrido las lesiones.
Heridas graves y traslado urgente
Los agentes solicitaron de inmediato asistencia médica y a los pocos minutos arribó una ambulancia del Sies 107, a cargo del Dr. Mastronardi. Fernández presentaba una herida punzante en la zona del tórax izquierdo y un hematoma en el ojo derecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Nuevo Hospital Iturraspe, donde ingresó directamente al quirófano.
Por su parte la médica de guardia, diagnosticó una herida grave en el pecho y su estado fue calificado como crítico y de pronóstico reservado.
Homicidio en zona norte de Santa Fe. Foto: Gentileza
A pesar del esfuerzo del personal médico, Fernández falleció alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles como consecuencia de la lesión sufrida. El suboficial de guardia del destacamento del hospital comunicó el deceso a la Comisaría 26ª, que por razones de jurisdicción quedó a cargo de las primeras actuaciones.
Investigación en curso
El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, quien dispuso la intervención de la División Homicidios para esclarecer las circunstancias del ataque. Por el momento no hay detenidos y se desconocen los motivos de la agresión.
Homicidio en zona norte de Santa Fe. Foto: Gentileza
Los investigadores buscan establecer si Fernández fue atacado en el mismo lugar donde fue hallado o si logró desplazarse herido hasta esa esquina antes de colapsar. En este sentido será fundamental el aporte que puedan hacer testigos del hecho.
Zona marcada por la violencia
El sector de Peñaloza y Millán Medina ha sido escenario de distintos episodios violentos en los últimos meses, con frecuentes intervenciones policiales y denuncias vecinales por inseguridad.
El crimen de Rodrigo Fernández vuelve a encender las alarmas en el norte santafesino, donde la violencia callejera y los conflictos personales muchas veces terminan de la peor manera.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.