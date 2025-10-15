El “frío y calculado” plan de Pablo Rodríguez Laurta: entrenó con un kayak para cruzar el río a escondidas
El uruguayo, acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra, habría cruzado el río Uruguay en kayak tras practicar durante diez días en Salto. Está detenido en Gualeguaychú, y la Justicia entrerriana sospecha que también mató al remisero que lo trasladó.
Pablo Laurta, principal sospechoso por el doble homicidio y la desaparición del chofer.
A medida que avanza la investigación, se conocen detalles escalofriantes sobre el accionar de Pablo Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo de 39 años detenido por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, y ahora sospechado de haber asesinado al remisero Martín Sebastián Palacio, de 49 años, en Entre Ríos.
Un minucioso plan
Según confirmó el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, el acusado planificó minuciosamente su recorrido. Durante diez días, Laurta se entrenó con un kayak o piragua en la ciudad uruguaya de Salto, luego de alquilar una cabaña precaria en la zona.
Desde allí cruzó el río Uruguay hasta Puerto Yeruá, sin pasar por ningún control migratorio. Su intención, según los investigadores, era regresar por el mismo medio junto a su hijo de 5 años.
Martín Sebastián Palacios, de 49 años, se encuentra desaparecido.
Del lado uruguayo, Laurta dejó estacionado su automóvil, un Lifan gris, y llegó rápidamente a Puerto Yeruá, un pequeño poblado de unos 2.000 habitantes ubicado a pocos kilómetros de Concordia. Una vez en territorio argentino, escondió la embarcación entre la vegetación, tomó un colectivo hacia Concordia y se hospedó tres días en un hotel bajo un nombre falso.
Desde allí contactó a Palacio, un remisero con quien ya había viajado en otras ocasiones, para que lo trasladara hasta Rafaela (Santa Fe). El viaje se concretó el martes 7 de octubre por la noche, y fue el último rastro con vida del chofer.
Las cámaras de seguridad registraron la salida del Toyota Corolla desde Concordia, pero el recorrido posterior resultó irregular: las antenas telefónicas detectaron movimientos erráticos entre caminos rurales y zonas boscosas. Los investigadores creen que Laurta asesinó al remisero y se deshizo del cuerpo antes de continuar su huida.
El hallazgo del cadáver se produjo este lunes, a pocos metros de la banquina en una ruta cercana a Puerto Yeruá. Estaba dentro de una bolsa de consorcio negra, sin cabeza ni brazos, totalmente desnudo y con un tatuaje en el pecho.
“Creemos que lo mató para ocultar lo que haría después”, señaló Roncaglia, quien definió al detenido como “una mente criminal metódica que manejó todas las variables”.
Mariel Zamudio (50) y Luna Giardina (24), madre e hija fueron asesinadas
Tras el crimen, Laurta cruzó a la provincia de Santa Fe y luego a Córdoba, donde el jueves 9 fue hallado el vehículo del remisero incendiado en el barrio Villa Retiro. Dos días después, el sábado 11, asesinó a balazos a Luna Micaela Giardina (26) y a su madre, Zoraida Mariel Zamudio (54), en la capital cordobesa.
La detención del sospechoso se concretó el domingo siguiente en un hotel de Gualeguaychú, donde fue sorprendido por efectivos policiales mientras desayunaba junto a su hijo, quien padece autismo.
En la habitación hallaron una pistola Bersa calibre .380, registrada a su nombre, que habría sido utilizada en los homicidios, además de la billetera del remisero, cinco teléfonos, 3.400 dólares y 200.000 pesos en efectivo.
Acusado en dos provincias
Actualmente, Rodríguez Laurta permanece detenido e incomunicado en Entre Ríos. La fiscalía de Concordia lo imputará por homicidio agravado, mientras que la Justicia cordobesa lo espera para ampliar la causa por el doble femicidio.
El caso conmociona a ambas provincias y pone de relieve un operativo policial conjunto entre Córdoba y Entre Ríos que permitió detener a quien las autoridades consideran “un asesino con una planificación fría y calculada”.
