Detenido por el doble femicidio en Córdoba

El “frío y calculado” plan de Pablo Rodríguez Laurta: entrenó con un kayak para cruzar el río a escondidas

El uruguayo, acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra, habría cruzado el río Uruguay en kayak tras practicar durante diez días en Salto. Está detenido en Gualeguaychú, y la Justicia entrerriana sospecha que también mató al remisero que lo trasladó.