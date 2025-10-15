Se investiga

Una mujer falleció al caer desde un sexto piso en Corrientes: imputan por femicidio a su ex pareja

Una joven de 29 años falleció tras precipitarse desde un sexto piso de un edificio en Corrientes capital. La Justicia imputó por homicidio agravado con violencia de género a su ex pareja, un médico de 50 años, tras constatarse indicios de violencia y mensajes que podrían dar cuenta del vínculo conflictivo.