Encontraron sin vida a una joven de 20 años desaparecida en Chaco

El domingo por la madrugada, Gabriela Arací Barrios, de 20 años, salió de su casa en el barrio 108 Viviendas de Avia Terai (Chaco) y no regresó.
El cuerpo de Gabriela Arací Barrios fue hallado en el pozo negro de una vivienda en Avia Terai. Cuatro personas fueron detenidas y la investigación quedó bajo la órbita del fiscal Marcelo Soto.
Su madre, al no poder comunicarse con ella, realizó la denuncia y comenzó una intensa búsqueda que concluyó con un hallazgo macabro: el cuerpo de la joven fue encontrado en el pozo cloacal de un domicilio ligado a quienes hoy están detenidos.
La causa pasó formalmente a ser investigada como un presunto femicidio.
Según la reconstrucción judicial y policial, Gabriela salió de su domicilio en la madrugada del domingo. No es habitual en su conducta ausentarse por tanto tiempo sin aviso. Al día siguiente, su madre acudió a la comisaría para denunciar la desaparición. El protocolo de búsqueda se activó de inmediato.
Durante los operativos de rastrillaje, la policía localizó la motocicleta de la joven, completamente calcinada, junto con un par de medias que se presume le pertenecían. Ambos elementos eran signos de que se había producido un hecho violento.
Esto llevó a focalizar esfuerzos en una vivienda particular vinculada a uno de los más cercanos a la víctima.
Los allanamientos fueron realizados con colaboración de distintas áreas de la fuerza de seguridad provincial, así como con apoyo de perros adiestrados para marcar restos humanos.
En el domicilio señalado, se encontró un pozo cloacal cubierto con una losa de cemento, en cuyo interior apareció el cuerpo de la joven. Estaba dentro de una bolsa de arpillera amarilla y parcialmente desnudo.
Personal de Bomberos procedió a destapar el pozo y asistir en la extracción del cadáver.
El juez competente ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Sáenz Peña para que se realice la autopsia que establezca la causa de muerte, las lesiones sufridas y el lapso desde el deceso.
Hasta el momento, la policía reservó el estado del cuerpo para no entorpecer las líneas investigativas.
Como parte de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes permanecen incomunicados a disposición de la Justicia.
Entre ellos figura Jesús “Huesa” Salvatierra, de 33 años, quien sería la última persona que tuvo contacto con Gabriela. En el momento de su detención, presentaba heridas compatibles con una posible defensa por parte de la víctima, lo que aumenta las sospechas de su participación directa.
La hipótesis es que Gabriela y Salvatierra mantenían una relación sentimental extramatrimonial.
El fiscal Marcelo Soto, del Equipo Fiscal N.º 3 de Sáenz Peña, lidera la causa. Ordenó el análisis de los teléfonos celulares incautados, la pericia de elementos secuestrados (ropa, objetos con manchas de sangre, cuchillos), así como reconstrucción de comunicaciones y movimientos de los sospechosos en las últimas horas.
También se investiga el grado de participación de los otros imputados y si actuaron como encubridores.
Mientras tanto, el gobierno provincial anunció que se presentará como parte querellante en la causa y ofrecerá apoyo legal, logístico y psicológico a la familia de Gabriela.
En Avia Terai, la conmoción es profunda: vecinos y organizaciones de género convocaron movilizaciones para reclamar justicia y visibilizar la violencia contra las mujeres.
El caso, que comenzó como una desaparición, hoy es investigado bajo la figura de femicidio. Aún restan muchos pasos: peritajes de ADN, cotejo de comunicaciones, reconstrucción de los últimos movimientos de Gabriela, cotejo de versiones de los imputados y posibles testigos.
La autopsia será clave para determinar con precisión el momento del deceso, el mecanismo y si hubo participación de terceros.
