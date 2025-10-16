Dictaron prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio en Córdoba

La jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, dictó la prisión preventiva efectiva para Pablo Daniel Rodríguez Laurta por el término de ciento veinte días. El imputado queda detenido a disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 y permanecerá alojado, a pedido de su defensa, en Unidades Penales cercanas a Concordia y/o Costa del Uruguay.
Además, la magistrada autorizó la extracción de muestras de sangre, elementos pilosos y uñas de Laurta, solicitadas por la fiscalía sin oposición de la defensa. El procedimiento se realizará este jueves en la Dirección Criminalística de Concordia, con la participación del médico forense. Las muestras serán preservadas y aseguradas en la cadena de custodia para cotejar el ADN.
Por otra parte, se autorizó la extradición del detenido desde Gualeguaychú, Entre Ríos, hacia Córdoba, a solicitud del Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial.
La magistrada también declaró la jurisdicción conjunta para que Fiscalía y Defensa, coordinando con los Juzgados de Garantías de Córdoba y Concordia, puedan solicitar el traslado del imputado cada vez que sea necesario para su participación en actos procesales vinculados a ambas investigaciones.
Modus operandi
A medida que avanza la investigación, se conocieron detalles escalofriantes sobre el accionar de Rodríguez Laurta, uruguayo de 39 años detenido por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, y ahora sospechado del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, de 49 años, en Entre Ríos.
Según informó el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, Laurta planificó minuciosamente su recorrido. Durante diez días, se entrenó en kayak o piragua en Salto, Uruguay, luego de alquilar una cabaña precaria en la zona. Desde allí cruzó el río Uruguay hasta Puerto Yeruá sin pasar por controles migratorios, con la intención de regresar por el mismo medio junto a su hijo de cinco años.
Del lado uruguayo, dejó estacionado su automóvil Lifan gris y llegó a Puerto Yeruá, un poblado de unos 2.000 habitantes. Una vez en territorio argentino, escondió la embarcación, tomó un colectivo hacia Concordia y se hospedó tres días en un hotel con un nombre falso. Desde allí contactó a Palacio, un remisero con quien ya había viajado anteriormente, para que lo trasladara a Rafaela, Santa Fe.
El recorrido posterior del vehículo fue irregular: las antenas telefónicas detectaron movimientos erráticos por caminos rurales y zonas boscosas. El cadáver fue hallado dentro de una bolsa de consorcio negra, sin cabeza ni brazos, totalmente desnudo y con un tatuaje en el pecho, a pocos metros de la banquina cerca de Puerto Yeruá.
Crimen, detención y pruebas
Tras el homicidio del remisero, Laurta cruzó a Santa Fe y luego a Córdoba. El jueves 9 se encontró incendiado el vehículo de Palacio en el barrio Villa Retiro. Dos días después, el sábado 11, asesinó a balazos a su ex pareja, Luna Micaela Giardina (26), y a su madre, Zoraida Mariel Zamudio (54).
La detención del sospechoso se concretó el domingo siguiente en un hotel de Gualeguaychú, donde fue sorprendido desayunando junto a su hijo, quien padece autismo. En la habitación se secuestró una pistola Bersa calibre .380 registrada a su nombre, que habría sido utilizada en los homicidios, junto con la billetera del remisero, cinco teléfonos, 3.400 dólares y 200.000 pesos en efectivo.
El caso conmociona a ambas provincias y resalta la coordinación policial entre Córdoba y Entre Ríos, que permitió detener a un hombre considerado “un asesino metódico con planificación fría y calculada”.
