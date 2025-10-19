Rosario: investigan muerte de un joven que cayó de la barranca del río

Un joven de aproximadamente 30 años murió en la madrugada de este domingo 19 de octubre, en el marco de un presunto intento de robo ocurrido mientras estaba con su novia en la zona de la barranca del ríoParaná, a la altura de calle Illia al 1700, en el centro de Rosario.
Fuentes policiales indicaron que el hecho se produjo poco después de las 3AM cuando una pareja estaba la vera del río, detrás de la baranda y cerca de la barranca, cuando aparecieron dos personas, al menos una de ellas armada.
La víctima cayó al vacío tras forcejear con los delincuentes.
Según relató la joven, la persona armada les pidió que entreguen sus pertenencias. Ella logró salir corriendo para pedir ayuda, mientras que su pareja, identificada como Lucas Martín C., se quedó forcejeando con uno de los ladrones.
Por causas que se tratan de establecer, Lucas cayó de la barranca y quedó tendido a la orilla del río. Cuando fue auxiliado, se constató que había fallecido.
Hay un detenido con pertenencias de la víctima; otro sospechoso sigue prófugo.
En tanto, integrantes de la Brigada Motorizada que habían acudido al lugar luego de recibir un alerta a través del sistema 911, entrevistaron a la joven y en base a los datos que aportó sobre los agresores, lograron detener a uno de ellos a menos de 200 metros. La persona arrestada tenía en su poder una mochila que al parecer pertenecía a la víctima. Fue identificado como Luis Rodrigo F., de 38 años. En tanto, personal policial continúa buscando al otro sospechoso, quien logró darse a la fuga.
Noticia en desarrollo.
