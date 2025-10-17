En aguas del Paraná

Dispararon contra una embarcación policial en Entre Ríos: buscan identificar a los autores

Una patrulla fluvial de la Policía de Entre Ríos fue blanco de un ataque a tiros frente a Villa Constitución. Aunque no hubo heridos, la embarcación registró múltiples impactos y se desplegó un operativo conjunto para dar con los agresores.