Rosario

Caso Ivana Garcilazo: los 3 acusados seguirán presos y el juicio oral será en 2026

Así se determinó este martes, durante una audiencia preliminar llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal. Damián Gerardo Reifenstuel (46), Ariel Matías Cabrera (44) y Juan José Massón (42) podrían ser condenados a una pena de hasta 34 años de prisión.