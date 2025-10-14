Atacado este lunes

Rosario: investigan muerte de un hombre que fue golpeado en barrio Echesortu

Tenía 43 años y falleció en el hospital Carrasco, donde fue atendido por politraumatismos. La víctima había dicho que fue atacado a metros del nosocomio. Se pidió autopsia y que se revisen cámaras de seguridad.