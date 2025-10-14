Rosario: investigan muerte de un hombre que fue golpeado en barrio Echesortu
Tenía 43 años y falleció en el hospital Carrasco, donde fue atendido por politraumatismos. La víctima había dicho que fue atacado a metros del nosocomio. Se pidió autopsia y que se revisen cámaras de seguridad.
Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View
La justicia investiga la muerte de un hombre de 43 años, que ingresó con múltiples golpes al hospital Carrasco, ubicado en barrio Echesortu, macrocentro de Rosario, cerca del mediodía del lunes. La víctima había dicho que fue golpeado por desconocidos en inmediaciones de bulevar Avellaneda y 9 de julio (a metros del centro asistencial). Se ordenó la autopsia del cuerpo y que se realicen pericias y se chequeen cámaras de seguridad de la zona.
El hecho se conoció cerca de las 12 del lunes 13, cuando un hombre identificado como Diego José O., ingresó por sus propios medios –acompañado por varias personas– al sector de guardia del hospital Carrasco, ubicado por bulevar Avellaneda al 1400.
Al entrar se encontraba convulsionando, por lo que fue asistido por personal médico. Fue llevado al sector de guardia, donde falleció un rato más tarde. En una primera revisión al cuerpo se constataron diversos traumatismos, en especial en la cara y cráneo.
Voceros señalaron que cuando entró al hospital, la víctima relató que había sido agredida físicamente en inmediaciones de bulevar Avellaneda y 9 de julio (casi frente al hospital).
La fiscal María de los Ángeles Granato, del equipo fiscal transitorio de violencias altamente lesivas, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML), ubicado a menos de 100 metros, para ser sometido a autopsia y poder establecer a qué corresponden los traumatismos presentados. Y que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realice pericias fotográficas, toma de testimonios a vecinos de la zona y relevamiento de cámaras de seguridad existentes en la zona donde se presume se produjo la golpiza y alrededores.
Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que hay medidas en curso dispuestas para establecer en qué circunstancias se dio el fallecimiento de dicha persona.
