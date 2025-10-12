Trasplantes en Santa Fe: cómo se garantiza el traslado de órganos durante las obras en Rosario
Se concretó el primer operativo aéreo con un esquema alternativo que asegura el traslado de órganos y tejidos mientras se amplía y remodela la pista del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”. El Gobierno provincial dispuso un helicóptero para conectar Rosario con Sauce Viejo, garantizando que los trasplantes no se interrumpan.
Se concretó el primer operativo aéreo que asegura el traslado de órganos y tejidos
Mientras avanzan las obras de ampliación y remodelación de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un operativo de logística alternativa que permite garantizar la continuidad de los trasplantes en la provincia.
Este domingo, se concretó desde Rosario el primer traslado de órganos y tejidos utilizando un helicóptero de la dirección provincial de Movilidad y Aeronáutica, que voló hasta el Aeropuerto de Sauce Viejo. Desde allí, un vuelo sanitario llevó los órganos a Buenos Aires, donde pacientes en lista de espera recibieron los trasplantes.
El operativo permitió trasladar un hígado y válvulas cardíacas hacia la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los dos riñones ablacionados fue destinado a un paciente de Santa Fe.
El otro riñón se trasplantará en la ciudad de Rosario. La acción fue el resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de su Secretaría de Transporte y Logística, el Ministerio de Salud y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio).
El Gobierno provincial dispuso un helicóptero para conectar Rosario con Sauce Viejo
Un trabajo para sostener la donación y el trasplante
La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, destacó que este operativo “es posible gracias al fortalecimiento del trabajo en red, como nos pide la ministra de Salud, Silvia Ciancio”. Explicó que “la articulación entre todas las partes involucradas en el traslado aéreo de órganos y tejidos fue clave para planificar la continuidad de los procedimientos durante las obras del aeropuerto”.
Andrada recordó que la experiencia acumulada desde 2024 permitió diseñar un sistema eficiente y flexible para este tipo de emergencias sanitarias. “Hoy estamos mejor preparados para sostener la actividad incluso en un contexto de obras tan esperadas como las que se están llevando adelante en Fisherton”, aseguró.
En lo que va del período 2024-2025, Santa Fe concretó 106 trasplantes de órganos y tejidos, entre ellos córneas y válvulas cardíacas. Esta cifra representa casi un 20 % más que en 2023 en lo que respecta a operativos que implicaron traslados aéreos, tanto dentro como fuera de la provincia.
La funcionaria subrayó que detrás de cada donación y trasplante “hay un enorme trabajo de coordinación que va más allá del quirófano”, y que involucra a todo el sistema de salud junto con instituciones públicas y privadas.
“Es un proceso integral que moviliza a médicos, pilotos, equipos de emergencia, policías, personal de aeropuerto y muchas personas más que trabajan con un mismo objetivo: salvar vidas”, señaló.
Logística alternativa
Durante el tiempo que duren las obras en el aeropuerto de Rosario, el Gobierno provincial estableció un protocolo especial de traslado aéreo. Los vuelos que habitualmente aterrizan o despegan desde Fisherton ahora lo harán desde el Aeropuerto de Sauce Viejo, ubicado en las afueras de la ciudad de Santa Fe.
Para que esta modificación no afecte los tiempos críticos que requiere cada trasplante, se dispuso el uso de un helicóptero provincial que conecta ambos puntos.
El trayecto entre Rosario y Sauce Viejo dura aproximadamente 35 minutos, lo que permite cumplir con las estrictas ventanas de tiempo que determinan la viabilidad de los órganos: entre cuatro y seis horas en el caso del corazón y los pulmones, y hasta seis horas para el hígado.
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, explicó que este esquema “es fruto de una acción conjunta con el Cudaio para garantizar en tiempo y forma el traslado de los órganos, considerando que los márgenes son muy ajustados”.
Y agregó: “Se trata de un trabajo que refleja una responsabilidad con la salud pública, un eje central en la gestión que llevamos adelante junto al gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia”.
Además del helicóptero, el operativo cuenta con una avioneta con capacidad para seis personas, preparada para trasladar equipos médicos completos cuando sea necesario.
Este refuerzo se enmarca dentro de una estrategia regional que busca optimizar las ablaciones hepáticas: el equipo especializado de la provincia se traslada al hospital donde sea necesaria la intervención, evitando depender de profesionales de otras jurisdicciones.
La logística de los traslados aéreos de órganos requiere una coordinación precisa entre numerosos actores.
Según explicó Andrada, además del Cudaio y el Ministerio de Salud, participan el Directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Aerolíneas Argentinas, el SIES 107, la Policía provincial y la Guardia municipal, entre otros.
“Cada minuto cuenta, y la comunicación entre todos los organismos es fundamental para que los órganos lleguen en condiciones óptimas al destino donde están los pacientes en espera”, resaltó la funcionaria.
El primer operativo exitoso bajo este esquema refuerza el compromiso del Gobierno de Santa Fe con la salud pública y la donación de órganos. Mientras continúan las obras en el aeropuerto de Rosario, las autoridades provinciales aseguran que los trasplantes no se verán interrumpidos, gracias a una logística que combina planificación, tecnología y trabajo conjunto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.