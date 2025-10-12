Este domingo

Trasplantes en Santa Fe: cómo se garantiza el traslado de órganos durante las obras en Rosario

Se concretó el primer operativo aéreo con un esquema alternativo que asegura el traslado de órganos y tejidos mientras se amplía y remodela la pista del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”. El Gobierno provincial dispuso un helicóptero para conectar Rosario con Sauce Viejo, garantizando que los trasplantes no se interrumpan.