Avance médico

El hospital Cullen de Santa Fe realizó una ablación de corazón inédita

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, junto a autoridades del Cudaio y del Hospital José María Cullen, anunciaron la concreción de un operativo inédito en la región. Por primera vez en Latinoamérica se ablacionó un corazón en un paciente adulto mediante esta técnica. El nosocomio superó además su récord histórico de donaciones.