Hito médico

Qué es la asistolia controlada y cómo permite donar órganos después del paro cardíaco

La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, explicó en qué consiste la técnica que permitió ablacionar corazón, hígado y riñones de un donante adulto después de la parada cardíaca. Es el primer procedimiento de este tipo realizado en toda Latinoamérica.