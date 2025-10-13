Medioambiente

Rosario: de las 24 mil toneladas de residuos al mes sólo 22 son plásticos que se recuperan

Cada mes la ciudad produce unas 24 mil toneladas de residuos y apenas 22 corresponden a plásticos que terminan siendo recuperados. Con 15 años de políticas de contenerización y cooperativas en marcha, Rosario busca consolidar la separación en origen mientras el mundo debate cómo frenar una crisis ambiental y sanitaria que ya circula en la sangre.