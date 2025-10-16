Rosario: atacaron a balazos el hospital de emergencias Clemente Álvarez

En la tarde de este jueves 16 de octubre, dos personas en moto pasaron y balearon el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), ubicado en el macrocentro de Rosario. No hubo heridos, pero si nerviosismo y corridas de parte de familiares de personas internadas, que estaban en la vereda.
Los uniformados recogieron varias vainas servidas que quedaron sobre la calle. Foto: Marcelo Manera
El ataque se produjo poco después de las 17:30, cuando dos personas pasaron por calle Crespo al 1700 y abrieron fuego sobre una de las puertas laterales de ingreso al hospital, que tiene su frente vidriado por avenida Pellegrini al 3200 (y otro ingreso por calle Vera Mujica al 1700).
Operativo de seguridad en el HECA. Foto: Marcelo Manera
Personal del destacamento policial pidió refuerzos al 911 y a los pocos minutos llegaron al lugar varios patrulleros. Los uniformados recogieron varias vainas servidas que quedaron sobre la calle.
En principio no hubo heridos.
Tras el ataque, los dos ocupantes de la moto, que sería de color rojo, se dieron a la fuga por calle Crespo hacia el sur.
En el lugar, personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI)comenzó a recolectar pruebas, registro fotográfico y búsqueda de cámaras de seguridad existentes en la zona para ver si hay imágenes de los atacantes.
La balacera se produjo horas después que fuera dado de alta Dylan Cantero, hijo de Ariel “Guille” Cantero, fundador del clan de Los Monos, quien estuvo algunas horas alojado en el hospital porque en la tarde del miércoles había sido baleado cuando estaba en una calle de barrio Las Flores.
