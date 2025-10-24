Sin lesionados

Camión cargado con papel se incendió sobre la Ruta 34 y generó cortes de tránsito

El siniestro ocurrió a la altura de La Rubia, en el departamento San Cristóbal. El conductor, oriundo de Crespo, Entre Ríos, resultó ileso. Bomberos de Arrufó trabajaron varias horas para extinguir las llamas.