En Neuquén

Se perdieron dos montañistas en zona prohibida del Volcán Lanín: clima extremo complica el rescate

Dos personas están siendo intensamente buscadas luego de perderse en un sector no autorizado del Volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, y las autoridades advierten que el ingreso de un frente frío y vientos blancos podría demorar las tareas de auxilio.