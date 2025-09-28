Tragedia en la montaña: un alpinista falleció tras intentar tomarse una selfie

El 25 de septiembre de 2025, un grupo de turistas se encontraba ascendiendo el monte Nama, un pico de 5.588 metros en la provincia de Sichuan, China.
El joven, de 31 años, se soltó de la cuerda de seguridad para tomarse una fotografía y cayó al vacío desde más de 5.000 metros de altura.
Durante una pausa en el recorrido, un alpinista de 31 años decidió desatarse de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie. Al perder el equilibrio, cayó al vacío ante la mirada impotente de sus compañeros.
El trágico momento fue captado en video por uno de los integrantes del grupo. En las imágenes, se observa al joven deslizándose por la nieve hasta caer al vacío, mientras sus compañeros intentan sin éxito sujetarlo.
El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando conmoción y debate sobre los riesgos de las prácticas de riesgo en la naturaleza.
Tras el accidente, las autoridades locales y equipos de rescate iniciaron una operación para recuperar el cuerpo del alpinista. El cadáver fue encontrado a una altitud de 5.300 metros, a unos 200 metros del punto donde ocurrió la caída.
El incidente resalta la importancia de mantener las medidas de seguridad durante las actividades de montaña y la necesidad de concientizar sobre los peligros de las selfies en lugares extremos.
Este trágico suceso pone en evidencia los riesgos asociados a la búsqueda de la fotografía perfecta en entornos peligrosos. Aunque las redes sociales han popularizado la práctica de tomarse selfies en lugares extremos, es fundamental recordar que la seguridad debe ser siempre la prioridad.
Las autoridades y expertos en seguridad en montaña recomiendan seguir estrictamente las normas de seguridad, utilizar el equipo adecuado y evitar distracciones que puedan comprometer la integridad física.
La tragedia ocurrida en el monte Nama es un recordatorio de que la naturaleza impone sus propias reglas y que el respeto a ellas es esencial para evitar accidentes fatales.
Este incidente también ha generado un debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la promoción de contenidos que pueden incentivar comportamientos peligrosos.
Si bien las redes sociales ofrecen una plataforma para compartir experiencias, es crucial que los usuarios sean conscientes de los riesgos asociados y actúen con responsabilidad.
