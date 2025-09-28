#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En el monte Nama, China

Tragedia en la montaña: un alpinista falleció tras intentar tomarse una selfie

El joven, de 31 años, se soltó de la cuerda de seguridad para tomarse una fotografía y cayó al vacío desde más de 5.000 metros de altura.

Un alpinista de 31 años decidió desatarse de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie
 19:31
Por: 

El 25 de septiembre de 2025, un grupo de turistas se encontraba ascendiendo el monte Nama, un pico de 5.588 metros en la provincia de Sichuan, China.

Durante una pausa en el recorrido, un alpinista de 31 años decidió desatarse de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie. Al perder el equilibrio, cayó al vacío ante la mirada impotente de sus compañeros.

El video que conmovió al mundo

El trágico momento fue captado en video por uno de los integrantes del grupo. En las imágenes, se observa al joven deslizándose por la nieve hasta caer al vacío, mientras sus compañeros intentan sin éxito sujetarlo.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando conmoción y debate sobre los riesgos de las prácticas de riesgo en la naturaleza.

Rescate y hallazgo del cuerpo

Tras el accidente, las autoridades locales y equipos de rescate iniciaron una operación para recuperar el cuerpo del alpinista. El cadáver fue encontrado a una altitud de 5.300 metros, a unos 200 metros del punto donde ocurrió la caída.

Mirá tambiénTres adolescentes fueron atropelladas por un tren cuando se sacaban una selfie

El incidente resalta la importancia de mantener las medidas de seguridad durante las actividades de montaña y la necesidad de concientizar sobre los peligros de las selfies en lugares extremos.

Este trágico suceso pone en evidencia los riesgos asociados a la búsqueda de la fotografía perfecta en entornos peligrosos. Aunque las redes sociales han popularizado la práctica de tomarse selfies en lugares extremos, es fundamental recordar que la seguridad debe ser siempre la prioridad.

Las autoridades y expertos en seguridad en montaña recomiendan seguir estrictamente las normas de seguridad, utilizar el equipo adecuado y evitar distracciones que puedan comprometer la integridad física.

Mirá también Asesinaron a la influencer Valeria Márquez durante una transmisión en México

La tragedia ocurrida en el monte Nama es un recordatorio de que la naturaleza impone sus propias reglas y que el respeto a ellas es esencial para evitar accidentes fatales.

Este incidente también ha generado un debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la promoción de contenidos que pueden incentivar comportamientos peligrosos.

Si bien las redes sociales ofrecen una plataforma para compartir experiencias, es crucial que los usuarios sean conscientes de los riesgos asociados y actúen con responsabilidad.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Videos
China
Es viral

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro