Helvecia: allanaron el supermercado donde trabaja la mujer que grababa a menores de edad

Se realizó este lunes una importante medida en el marco de la investigación de presunto ciberacoso a menores de edad en Helvecia, ciudad cabecera del departamento costero santafesino de Garay.
La intervención fue de manera preventiva, por disposición de la fiscalía. El escándalo estalló en la ciudad cabecera del departamento santafesino Garay la semana pasada, cuando varias menores de edad encontraron videos de ellas en TikTok. Las víctimas serían más de 30.
En las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en un local comercial de calle San Martín al 600.
El procedimiento estuvo a cargo de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I, Área Violencia de Género, Sexual y Familiar.
El caso inició la semana pasada, cuando niñas y adolescentes de la mencionada localidad comenzaron a ver grabaciones de video suyas en la red social TikTok, sin ningún tipo de consentimiento.
Los hallazgos provocaron una catarata de denuncias de padres consternados.
Especialistas de la PDI realizaron una breve investigación y notaron algo más inquietante que la aparición de esos videos en Internet. Es que los comentarios asociados, en distintos idiomas, tenían “connotación sexual” y “muchos de ellos subidos de tono”.
La fiscal que tomó el caso es la doctora Rosario Haeffeli, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Rápidamente quedó en la mira de los investigadores la ciudadana china que había tomado las imágenes con su celular. Ella era empleada de un supermercado ubicado en calle San Martín al 600.
La mujer apuntada invitaba a las pequeñas a salir en sus videos. A veces les ofrecía un chocolate o algún otro tipo de golosina, a modo de retribución. Luego, el material era subido a su usuario personal de la mencionada red social.
Las víctimas tendrían entre 8 y 17 años; y serían más de treinta.
Este lunes, la fiscal Haeffeli que investiga el presunto ciberacoso se apoyó en el artículo 54 del Código de Convivencia, para disponer la clausura preventiva por un plazo de 20 días del supermercado chino.
La funcionaria del MPA consideró que encontrándose bajo investigación hechos que vulneran derechos de niñas y adolescentes, resultaba razonable ordenar la clausura para cesar la situación de riesgo, frente a la posibilidad de que se desarrollen nuevos hechos que resulten en la vulneración de derechos constitucionales de menores de edad.
Además de la clausura preventiva del supermercado, la fiscal dispuso la prohibición de acercamiento por 60 días de la mujer investigada a una distancia no inferior a los 100 metros de las personas que fueron grabadas y de sus domicilios
También dispuso dar intervención a la Municipalidad de Helvecia, para que proceda a constatar el cumplimiento del supermercado con la normativa administrativa para encontrarse debidamente habilitado
Finalmente, dispuso citar a la investigada a comparecer ante la Unidad Fiscal N° 155 Garay a los efectos de hacerle conocer los hechos que se investigan y que pueda ejercer su derecho de defensa.
Durante el allanamiento de este lunes, los investigadores incautaron un teléfono celular Samsung, un porta DVD con 16 Cds, cinco CPU de computadoras, seis pendrives., una notebook Lenovo, una computadora HP All In One, una cámara fotográfica Sony y un powerbank.
Todos los elementos fueron remitidos a laboratorios de la PDI, donde iban a ser peritados.