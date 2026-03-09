Fue clausurado

Helvecia: allanaron el supermercado donde trabaja la mujer que grababa a menores de edad

La intervención fue de manera preventiva, por disposición de la fiscalía. El escándalo estalló en la ciudad cabecera del departamento santafesino Garay la semana pasada, cuando varias menores de edad encontraron videos de ellas en TikTok. Las víctimas serían más de 30.