Fuerte accidente entre una camioneta y una moto en avenida Aristóbulo del Valle

La conductora del vehículo de menor porte sufrió distintas heridas. Una testigo relató el hecho.
Un fuerte choque entre una camioneta y una moto dejó como saldo una mujer herida este lunes en la ciudad de Santa Fe.
El siniestro ocurrió en avenida Aristóbulo del Valle, cuando -según relató una testigo- el conductor de una camioneta cambió de carril y golpeó a la motociclista.
“Apenas la chocó se volvió al carril, pero ya la había chocado”, dijo la vecina. “Salió volando”, agregó.
En el lugar, hubo mínimas complicaciones en el tránsito, mientras intervino personal policial y de emergencias.